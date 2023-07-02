Україна посіла третє місце в медальному заліку на Європейських іграх-2023

Українські спортсмени завоювали на Європейських іграх-2023 у Кракові 41 нагороду: 21 золото, 12 срібних і 8 бронзових медалей, таким чином посівши третє місце в медальному заліку, повідомляють на офіційному сайті Європейських ігор.

Офіс президента привітав збірну України з успішним виступом.

"Ми сильні і на полі бою, і на спортивних аренах. Дякуємо нашим спортсменам, на честь яких Гімн України лунав на цьому мультиспортивному форумі 21 раз", - сказано в телеграмі у неділю ввечері.

"Разом ми відкриваємо для всього світу нову переможну українську силу. Силу, яку ми ніколи не втратимо і яка завжди захищатиме, творитиме і перемагатиме!", - підсумували в повідомленні.