Павелко: маємо обєднувати зусилля і закордонних партнерів, щоб не допустити росіян і білорусів до участі в Олімпіаді-2024

Президент Украінські асоціації футболу Андрій Павеко в Олімпійському домі в Дніпрі зустрівся з представниками відділення НОК в Дніпропетровській області, яке він очолює. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Обговорили план заходів відділення на найближчі місяці, можливості проведення змагань, як серед професійних спортсменів, так і серед аматорів, та інші спортивні заходи на території області. Звичайно ж за умови отримання відповідних дозволів від силових відомств та місцевої влади, з чітким дотримання протоколів безпеки.

Одним із ключових питань порядку денного стала підготовка наших атлетів до Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. Олімпійська родина Дніпропетровщини вже отримала одну ліцензію на участь в Олімпійських іграх завдяки успішному виступу у квітні на турнірі Stockholm Open нашого плавця - 17-річного Олександра Желтякова (200 м на спині). Сподіваємось, невдовзі до нього приєднаються й інші дніпровські атлети. Крім того, акцентували увагу на важливості об’єднанні наших зусиль і зусиль закордонних партнерів заради недопуску російських та білоруських атлетів до участі в Олімпіаді-2024”, - зауважив Павелко.

Він також подякував олімпійській родині Дніпропетровщини за активну допомогу військовим, медикам і родинам переселенців.

«Дякую за продовження успішного розвитку спорту всупереч усім труднощам, які переживає наша держава! Дякуємо ЗСУ, кожному нашому воїну за можливість продовжувати розвивати олімпійський рух в Україні!», - підсумував керівник.

Нагадаємо, що мер Парижу, де відбудеться Олімпіада-2024, теж виступає проти участі в ній російських спортсменів.