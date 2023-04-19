Чемпіонат Європи з самбо за участі російських та білоруських спортсменів необхідно скасувати - Посольство України
Посольство України в Державі Ізраїль висловлює протест проти участі російських та білоруських спортсменів у Чемпіонаті Європи з самбо, що проходить у місті Хайфа. Відповідна заява розміщена на сторінці диппредставництва у Facebook.
«Росія використовує спортивні змагання як ідеологічну зброю для поширення пропаганди та відбілювання злочинів російської армії. Білорусь, як партнер у військовій агресії
проти України, також несе
відповідальність за злочини проти людства, які скоєні в Україні», - йдетьс в заяві.
В Посольстві нагадали, що в ході відсічі російській агресії, що триває вже 420 днів, загинули чимало українських спортсменів.
«Участь РФ та Білорусі у заході є наругою над пам'яттю тисяч українців, у тому числі понад 220 українських спортсменів, які віддали своє життя у боротьбі за майбутнє демократичної європейської країни. Українська сторона закликає ізраїльську сторону скасувати турнір», - підкреслюється в заяві.
Відповідне звернення передано в Міністерство культури та спорту Ізраїлю та мерію Хайфи.