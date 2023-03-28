Федерація гирьового спорту України наполягає на виконанні судових рішень Міністерством молоді та спорту України

Федерація гирьового спорту України (ФГСУ), яка працює в Україні з 1992 року, звертається до Міністерства молоді та спорту України з проханням виконати рішення Верховного Суду України.

ФГСУ підготувала 22 заслужених майстри спорту, 31 заслуженого тренера України, сотні спортсменів та майстрів спорту міжнародного класу, десятки суддів міжнародної категорії, повідомив президент Федерації гирьового спорту України, заслужений тренер України, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров'я, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, рекордсмен Книги Гіннеса на пресконференції у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Юрій Щербина.

Незважаючи на досягнення ФГСУ, у 2013 році Міністерство молоді та спорту України безпідставно надало статус "національна" ГО "Союз гирьового спорту". Цю організацію було створено пізніше Федерації гирьового спорту України – лише у 2010 році. На той час ГО "Союз гирьового спорту України" мав лише 4 осередки в Україні, водночас у ФГСУ було вже 24 осередки по всій Україні.

Це було явним порушенням законодавства та положення про присвоєння статусу "національний", тому ФГСУ подала до суду скаргу того ж 2013 року і в тому ж році суд було виграно Федерацією гирьового спорту України, але не було виконано його рішення – зняти статус "національна" з ГО "Союз гирьового спорту України".

Незважаючи на те, що Федерація гирьового спорту України не мала підтримки з боку Міністерства молоді та спорту України, вона продовжувала розвивати гирьовий спорт у спортивних школах, вишах та загальноосвітніх школах. Ще у 2002 році у школах започаткували змагання з гирьового спорту, а у вишах – у 2008 році.

Цей розкол між двома спортивними організаціями негативно вплинув на розвиток гирьового спорту в Україні.

Верховний Суд підтвердив вимоги ФГСУ та вимогу суду про зняття статусу "національний" із "Союзу гирьового спорту України". Статус "національного" на той момент знято було, але не було розірвано договір, який Союзу гирьового спорту України не виконував.

Коли ФГСУ зробила запит до обласних управління спорту, виявилося, що більшість змагань в областях проводилися за правилами ФГСУ, а не СГСУ, але при цьому СГСУ забирала тих спортсменів, яких готувала ФГСУ. У відповідь на запит Федерації гирьового спорту України Мінспорту повторно відмовило у наданні національного статусу Федерації гирьового спорту України після конкурсу.

ФГСУ повторно подала позов до суду та повторно виграла його, а 26 жовтня 2022 року з'явилося рішення Верховного Суду України за результатами касаційної скарги "Союзу гирьового спорту України", яке зобов'язує Мінспорту позбавити статусу "національний" "Союз гирьового спорту України".

Верховний Суд України вважав наведені у касаційній скарзі СГСУ аргументи безпідставними, додав президент Федерації гирьового спорту України Юрій Щербина.





Вчитель загальноосвітньої школи №1 м. Києва, вчитель вищої категорії, майстер спорту, суддя національної категорії, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України з гирьового спорту Михайло Ісаєв додав про вагомий внесок Федерації гирьового спорту України під керівництвом Юрія Щербини для розвитку фізичного та морально-психологічного виховання молоді. У 2002 було проведено перші змагання – перший чемпіонат України серед дітей з гирьового спорту. У 2018 році було проведено перший чемпіонат міста Києва серед учнів з гирьового спорту, на якому і в особистій, і в командній першості переможцями стали учні школи №1 м. Києва. Діти з 3-4 класу та до 11 класу змагаються і для кожної вікової категорії є своя гиря певної ваги.

У 2011 році Федерацією гирьового спорту вперше у світі було впроваджено гирьовий спорт у програму для загальноосвітніх шкіл.

"Ми плідно співпрацюємо з інститутом ім. Бориса Грінченка, проводимо семінари про гирьовий спорт, створюємо вебінари, розробляємо подальші навчально-тренувальні програми, програми гуртків", - уточнив М.Ісаєв.

"Варто додати, що ФГСУ багато робить для навчання та гармонійного розвитку дітей, і гирьовий спорт цьому найкраще сприяє і не вимагає дороговартістного обладнання та великого простору для занять – досить кілька гирь та величезна кількість корисних та ефективних вправ. Діти виявляють інтерес і деякі з них пізніше продовжують кар'єру спортсменів на професійному рівні", - додав суддя національної категорії, багаторазовий чемпіон України з гирьового спорту, майстер спорту Михайло Ісаєв.

Гирьовим спортом займаються не лише хлопчики та юнаки, але й дівчата – це різнопланові навантаження та спортсмени можуть знайти себе не тільки у класичних вправах, а й у жонглюванні гирями, гирьовому фітнесі та інших напрямках.

Гирьовий спорт – історична спадщина народу України, тому що гирі традиційно використовуються ще з козацьких часів на різних святах та виступах і це доступний для всіх снаряд, що має різну вагу, і тому можуть займатися всі, хто захоче.

ГО "Союз гирьового спорту України" розвивається за російською версією змагань і, незважаючи на повномасштабну війну, продовжує співпрацю з Міжнародним союзом гирьового спорту, створеним за ініціативи росіян.

"З початку свого створення (2010 рік) СГСУ розвивається за російськими правилами і входить до складу Міжнародної союзу гирьового спорту (МСГС), створеного з ініціативи росіян", - уточнив Юрій Щербина.

Під час планування проведення чемпіонатів світу, Європи та інших міжнародних змагань СГСУ співпрацює з росіянами. Сама версія, тобто правила, є калькою російських правил, і при цьому ці правила затверджено Міністерством молоді та спорту України.

Керують Міжнародним союзом гирьового спорту фактично керівники Всеросійської федерації гирьового спорту, одночасно поєднуючи керівництво обома організаціями.





"Знову ж таки, віце-президент Міжнародного союзу гирьового спорту є президентом "Союзу гирьового спорту України", - додав президент Федерації гирьового спорту України, заслужений тренер України, кандидат педагогічних наук, професор Юрій Щербина.

"Ми багаторазово вказували на ці факти, звертаючись до Міністерства молоді та спорту України, але цей факт завжди залишався поза увагою, і не зрозуміло, чесно кажучи, чому", - додав Ю.Щербіна.

Адвокат Федерації гирьового спорту України, кандидат юридичних наук Ігор Галицький докладно роз'яснив юридичну складову судових спорів між ФГСУ, "Союзом гирьового спорту України" та Мінспорту, які тривають із 2013 року.

Доводи Всеукраїнської громадської організації "Союз гирьового спорту України", зазначені в касаційній скарзі, Верховний Суд вважає безпідставними та правомірно спростованими судом апеляційної інстанції, а висновки суду - правильними, обґрунтованими, та такими, що відповідають нормам матеріального та процесуального права, з огляду на що підстави для скасування чи зміни оскаржуваного судового рішення відсутні.

Міністерство молоді та спорту України рішення суду вищої касаційної інстанції досі не виконало.

"У кожного органу державної влади є обов'язок – безпосередній конституційний обов'язок – виконувати рішення суду не залежно від того, відкрите там виконавче впровадження чи немає", - підкреслив адвокат Федерації гирьового спорту України, кандидат юридичних наук Ігор Галицький.

"Це рішення суду фактично поставило крапку у довгому спорі," – уточнив І.Галицький.

Федерація гирьового спорту України прийшла на засідання комісії, скликане Мінспорту, але її не допустили і представники ФГСУ перебували в коридорі, їм не дали можливості висловитися, тоді як зацікавлена сторона – "Союз гирьового спорту України" – була допущена до цього засідання комісії. Це є порушення законодавства.

"Ми сподіваємося, що це рішення буде виконане та буде виконане за участю Федерації гирьового спорту України, яка це ініціювала", - додав адвокат.





"Я не знаю жодного президента, який був би внесений до Книги рекордів Гіннеса", - наголосив журналіст Вадим Корженко, який має великий професійний досвід і висвітлював 6 Олімпіад.

"Враховуючи те, що зараз у країни йде війна, ніяких "союзів" не повинно бути. Який може бути "союз"? У нас був колись вже Радянський Союз", - додав В.Корженко і додав, що сподівається на вирішення міністерством цієї справи на користь федерації.

"У нас є єдина федерація – Федерація гірьового сорту України. Ніяких "союзів" бути не повинно. Я сподіваюся, що їх не буде," – завершив він.

Начальник Київського міського відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, майстер спорту, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України Сергій Бобровник підкреслив вагомий внесок Федерації гиревого спорту України та особисто його президента професора Юрія Щербини у розвиток фізичної культури та спорту серед молоді.

"І все-таки я маю надію на те, що Федерація гирьового сорта України, яка є фундатором гирьового спорту України, завдяки якій гирьовий спорт був визнаний як вид спорту, яка підготувала дуже велику кількість заслужених людей, заслужених майстрів спорту і заслужених тренерів в Україні - вона займе достойне місце – те місце, на яке вона заслуговує – серед колективів не олімпійських і олімпійських видів спорту", - підкреслив на завершення Юрій Щербина.