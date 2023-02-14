Спорт

12:09 14.02.2023

Eurosport транслюватиме тенісний турнір US Open у низці країн Європи, за винятком росії

1 хв читати
Eurosport транслюватиме тенісний турнір US Open у низці країн Європи, за винятком росії

Компанія Warner Bros. Discovery, якій належить телеканал Eurosport, розширила свої права на показ тенісного турніру US Open. Вони охоплюють 45 ринків по всій Європі та передбачають ексклюзивне покриття для 42 країн і територій.

Пряма трансляція US Open здійснюватиметься на телеканалах Eurosport 1 і 2. Це стало можливим завдяки укладенню партнерства строком на 5 років із Тенісною асоціацією США (USTA). Угода також дає права на пряму трансляцію та висвітлення матчів на платформі discovery+** і в мобільному застосунку Eurosport.

 "Як “домівка тенісу”, наш бренд асоціюється зі спортом. За останні 25 років ми подарували шанувальникам тенісу одні з найбільш пам’ятних митей в історії Відкритого чемпіонату США й водночас постійно збільшували кількість глядачів турнірів по всій Європі", - зазначив віцепрезидент із придбання та синдикації спортивних прав Warner Bros Discovery Europe Троян Пайо.

Warner Bros. Discovery пропонує 720 годин прямих трансляцій тенісних матчів на рік на всіх платформах, зокрема із висвітленням кожної гри Великого шлему, сезону тенісного турніру ATP на 10 ринках, Кубку Лейвера, а також кожного олімпійського тенісного матчу.

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

МОК розгляне можливість виступу спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил

УЄФА не планує допуску збірних і клубів РФ до міжнародних ігор - ЗМІ

ОСТАННЄ

Зеленський на "Супербоулі-2023" звернувся до американців із закликом підтримувати Україну - Маркарова

Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

Мер Парижу, де відбудеться Олімпіада-2024, виступає проти участі в ній російських спортсменів

РФ позбавили права провести ЧС-2025 з водних видів спорту

Мер Парижу, де відбудеться Олімпіада-2024, виступає проти участі в ній російських спортсменів

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Акції "Манчестер Юнайтед" злетіли на 13% на чутках про інтерес катарських інвесторів

Рішення про бойкотування Олімпіади в Парижі буде крайнім заходом, коли вичерпаються всі механізми недопущення росіян і білорусів на змагання, - Гутцайт

Шмигаль про можливий допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду: жодної нейтральності не може бути, доки триває війна

ВР закликала заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, зокрема і в Олімпійських іграх

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА