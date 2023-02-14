Eurosport транслюватиме тенісний турнір US Open у низці країн Європи, за винятком росії

Компанія Warner Bros. Discovery, якій належить телеканал Eurosport, розширила свої права на показ тенісного турніру US Open. Вони охоплюють 45 ринків по всій Європі та передбачають ексклюзивне покриття для 42 країн і територій.

Пряма трансляція US Open здійснюватиметься на телеканалах Eurosport 1 і 2. Це стало можливим завдяки укладенню партнерства строком на 5 років із Тенісною асоціацією США (USTA). Угода також дає права на пряму трансляцію та висвітлення матчів на платформі discovery+** і в мобільному застосунку Eurosport.

"Як “домівка тенісу”, наш бренд асоціюється зі спортом. За останні 25 років ми подарували шанувальникам тенісу одні з найбільш пам’ятних митей в історії Відкритого чемпіонату США й водночас постійно збільшували кількість глядачів турнірів по всій Європі", - зазначив віцепрезидент із придбання та синдикації спортивних прав Warner Bros Discovery Europe Троян Пайо.

Warner Bros. Discovery пропонує 720 годин прямих трансляцій тенісних матчів на рік на всіх платформах, зокрема із висвітленням кожної гри Великого шлему, сезону тенісного турніру ATP на 10 ринках, Кубку Лейвера, а також кожного олімпійського тенісного матчу.