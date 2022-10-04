Віцепрезидент Міжнародної боксерської асоціації (IBA), президент Федерації боксу України Володимир Продивус закликав Раду Директорів IBA бойкотувати будь-які спроби пом’якшити санкції проти росіян і білорусів у боксі. Про це він заявив на Facebook сторінці .

Він нагадав, що був одним з перших в IBA, хто підняв питання застосування санкцій щодо представників країн-агресорок. Після цього спортсменів з РФ та РБ відсторонили від змагань. Володимир Продивус повідомив, що вже розпочав переговори з членами Ради Директорів IBA із закликом і надалі підтримувати цю позицію.

"Я ніколи не проголосую за скасування санкцій. Я використаю свою посаду віцепрезидента і весь свій вплив для того, щоби цього не допустити… Нехай спочатку зупинять бойові дії, повернуть Україні території, виплатять репарації та покаються в усіх своїх злочинах. Тільки після цього розмова про послаблення санкцій можлива", — йдеться в дописі.

Володимир Продивус також наголосив, що всі намагання та навіть заклики скасувати санкції є неприпустимими. На його думку, аргумент «спорт поза політикою» в даному випадку не може бути застосованим. «Політики тут немає. Є загарбницька війна росії проти України, є анексія територій незалежної держави, тисячі епізодів воєнних злочинів. В когось повертається язик називати це політикою, але мовою міжнародного права це називається геноцид», — написав Володимир Продивус.

Він нагадав, що російські та білоруські боксери досі не засудили злочини своїх країн і не закликали зупинити війну: "Допуск до змагань, повернення їхніх прапорів і гімнів означатиме тільки одне — цивілізований світ готовий це проковтнути, готовий закрити очі на кров, якою стікає Україна. Якщо це буде так, то ніякий цей світ не цивілізований".