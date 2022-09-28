Спорт

09:25 28.09.2022

Продивус розкритикував ІВА за заборону збірній України з боксу виступати з жовто-блакитним прапором

2 хв читати
Продивус розкритикував ІВА за заборону збірній України з боксу виступати з жовто-блакитним прапором

Голова Федерації боксу України Володимир Продивус розкритикував рішення Міжнародної боксерської асоціації (ІВА), що виключила ФБУ зі свого складу та змусила виступати на змаганнях із нейтральним прапором.

Як заявив Продивус у своєму Facebook, подібна поведінка Асоціації є неприпустимою, особливо під час війни, коли українці вмирають за кольори жовто-блакитного прапора.

"Зараз я на зв’язку з усіма нашими тренерами. Закликаю їх бойкотувати це рішення і не виступати під білими прапорами. Як віце-президент IBA і координатор України в Асоціації роблю все можливе для якомога скорішого вирішення цієї ситуації", – заявив Продивус.

Окрім цього, він роз’яснив, чому було ухвалене таке різке рішення: "Так IBA відреагувала на втручання уряду України в особі міністра спорту в діяльність автономної ФБУ, а також на корупцію, що призвела до нелегітимної зміни керівництва федерації", – наголосив Продивус.

Також Голова Федерації додав, що до останнього намагався якщо не запобігти такому кроку, то хоча б відтермінувати. «Адже зрозуміло, яку небезпеку це становить для майбутнього українського боксу. Відсутність коштів, масові звільнення тренерів, зрив тренувального процесу… Ми вже повною мірою відчуваємо ці наслідки. Ця жахлива і ганебна ситуація має бути вирішена якомога скоріше. На своєму рівні роблю для цього все можливе», – запевнив Продивус.

Як раніше повідомлялося, Міжнародна боксерська асоціація (IBA) на засіданні ради директорів призупинила діяльність Федерації боксу України. IBA посилалася на втручання уряду у своє рішення та призначила свого віцепрезидента Володимира Продивуса виконувати функції координатора спортсменів, які входять до ФБУ.

Відомі українські тренери вже звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням не дозволити Міністерству спорту та нелегітимно обраному голові ФБУ Кирилу Шевченку повністю розвалити Федерацію.

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

110 студентів із 50 університетів представлять Україну в Кубку світу з єдиноборств серед студентів у Туреччині - Шкарлет

Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів – розмова із президентом спілки

Федерація самбо України бойкотуватиме чемпіонат Європи через рішення допустити на турнір представників Росії та Білорусі - Мінспорту

УАФ виступила проти проведення футбольного матчу за участю російської збірної

"Шахтар" Ріната Ахметова обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

ОСТАННЄ

ТРЦ Promenada Center стане спортивним аутлет-центром

110 студентів із 50 університетів представлять Україну в Кубку світу з єдиноборств серед студентів у Туреччині - Шкарлет

Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів

Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів – розмова із президентом спілки

Інформацію про 84 загиблих на війні спортсменів оприлюднено на сайті "Янголи спорту"

Тенісист Федерер оголосив, що у вересні завершить кар'єру

Федерація самбо України бойкотуватиме чемпіонат Європи через рішення допустити на турнір представників Росії та Білорусі - Мінспорту

Україна закликає держави-члени Ради Європи продовжити підтримку національної антидопінгової програми

Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях CAHAMA

Дарійо Срна звернувся до боснійців із проханням не допустити футбольного матчу з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА