Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіним, під час якої сторони обговорили перезапуск української футбольної прем'єр-ліги.

"Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску української футбольної прем'єр-ліги. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", - написав Зеленський у твіттері у понеділок за підсумками розмови.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1571826611460403200