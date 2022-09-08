Гол Мбаппе "Ювентусу" визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів

Нападника французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" Кіліана Мбаппе визнано автором найкращого голу в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляється на сайті турніру.

На п'ятій хвилині домашнього матчу проти італійського "Ювентуса" французький форвард завдав удару з літа з 15 метрів від воріт після м'якого закидання бразильця Неймара. В результаті Мбаппе вдалося потрапити у дальній кут воріт.

Матч пройшов 6 вересня у Парижі та завершився перемогою ПСЖ з рахунком 2:1. Мбаппе вдалося також забити м'яч на 22-й хвилині, а на 53-й "Ювентус" відповів голом Вестона Маккенні.