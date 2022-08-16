МанСіті оголосив хто замінить Зінченка

Футбольний клуб Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосили, що захисник Андерлехта Серхіо Гомес підписав із клубом контракт терміном на чотири роки.

Сума трансферу становить близько 10 мільйонів євро.

Гомес розпочав свою кар’єру в молодіжному складі Барселони, на початку 2018 року приєднався до дортмундської Боруссії. Згодом він провів два сезони в Іспанії на правах оренди в Уесці, допомігши клубу вийти до Ла Ліги. Влітку 2021 року приєднатися до Андерлехта.

Минулого сезону Гомес провів 49 матчів, у яких забив сім голів та віддав 15 результативних передач.