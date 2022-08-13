УПЛ оприлюднила календар на сезон

На офіційному сайті УПЛ з'явився календар першого кола чемпіонату.

Перший тур буде виглядати наступним чином (попередня дата - 23 серпня):

⚽ «Шахтар» - «Металіст 1925»

⚽ «Рух» - «Металіст»

⚽ «Дніпро-1» - «Олександрія»

⚽ «Інгульець» - «Динамо»

⚽ «Мінай» - «Львів»

⚽ «Колос» - «Кривбас»

⚽ «Чорноморець» - «Верес»

⚽ «Зоря» - «Ворскла»

Дати і час остаточно не оприлюднені, але функціонери припускали, що матч «Шахтар» – «Металіст-1925» стане поєдинком-відкриттям чемпіонату. В офіційному календарі УПЛ саме матч між донецькою та харківською командами стоїть першим у списку.