Спорт

09:51 13.08.2022

УПЛ оприлюднила календар на сезон

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На офіційному сайті УПЛ з'явився календар першого кола чемпіонату.

Перший тур буде виглядати наступним чином (попередня дата - 23 серпня):

    ⚽ «Шахтар» - «Металіст 1925»

    ⚽ «Рух» - «Металіст»

    ⚽ «Дніпро-1» - «Олександрія»

    ⚽ «Інгульець» - «Динамо»

    ⚽ «Мінай» - «Львів»

    ⚽ «Колос» - «Кривбас»

    ⚽ «Чорноморець» - «Верес»

    ⚽ «Зоря» - «Ворскла»

Дати і час остаточно не оприлюднені, але функціонери припускали, що матч «Шахтар» – «Металіст-1925» стане поєдинком-відкриттям чемпіонату. В офіційному календарі УПЛ саме матч між донецькою та харківською командами стоїть першим у списку.

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