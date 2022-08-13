Спорт

09:25 13.08.2022

Логотип української криптобіржі  WhiteBIT може з’явитися на формі легендарного іспанського футбольного клубу

1 хв читати

Після виходу на криптовалютний ринок Іспанії та відкриття в цій країні власного представництва WhiteBIT веде перемовини про співпрацю та партнерство з легендарним і одним із найбільш титулованих футбольних клубів Європи — ФК «Барселона». Наразі перемовини щодо укладання відповідної угоди перебувають на завершальній стадії, передає у п'ятницю Mundo Deportivo.

За даними джерела, серед іншого угода передбачає нанесення логотипа WhiteBIT на рукаві футбольної форми клубу — одного з активів, які можуть приносити ФК «Барселона» найбільший дохід. Крім головної футбольної команди, лого WhiteBIT буде також на формі жіночої футбольної та баскетбольної команди «Барселона». Також у межах співпраці WhiteBIT та ФК «Барселона» спільно реалізовуватимуть низку соціальних, іміджевих, спортивних активностей та проєктів. 

Про подальший розвиток подій та деталі перемовин WhiteBIT і ФК «Барселона» стане відомо згодом.             

WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022 - ЗМІ

Україна категорично проти того, що заява міністрів спорту країн-партнерів допускає нейтральний статус для спортсменів Росії та Білорусі – Гутцайт

Від початку року українські спортсмени здобули 1,2 тис. медалей - Гутцайт

Спортсмени РФ та Білорусі навряд чи зможуть взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році - віцепрезидент МОК

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

ОСТАННЄ

УПЛ оприлюднила календар на сезон

Зеленський привітав жіночу збірну України, яка здобула вдруге в історії золото на шаховій Олімпіаді

Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022 - ЗМІ

Українського фігуриста Петренка позбавлено президентської стипендії через відвідини Росії після початку повномасштабної війни

Інформація про 77 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Янголи спорту"

Україна категорично проти того, що заява міністрів спорту країн-партнерів допускає нейтральний статус для спортсменів Росії та Білорусі – Гутцайт

Від початку року українські спортсмени здобули 1,2 тис. медалей - Гутцайт

Збірні Росії та Білорусі з настільного тенісу усунуті від участі у ЧС-2022

Фінляндія та Латвія приймуть ЧС-2023 із хокею замість Росії

Під санкційні обмеження в гольфі потрапили до 4 тис. громадян Росії та Білорусі - Гутцайт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА