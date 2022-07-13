У Туреччині завершились підготовчі збори юних українських шахістів до чемпіонатів Європи

Два турніри з швидкої та блискавичної гри, десятки тренувальних бліц-партій та перемога українських шахістів проти суперників з Анталії у дружньому шаховому матчі

На початку липня шахісти віком від 6 до 16 років, чемпіони областей, переможці та призери Всеукраїнських і міжнародних змагань з шахів відвідали Туреччину аби пройти підготовку до чемпіонатів Європи. Через воєнну агресію росії, проведення таких тренувань на території України наразі неможливе.

26 юних спортсменів з Херсону, Маріуполя, Львову, Охтирки, Івано-Франківську, Коломиї, Стрию, Одеси, Дніпра та Києва прибули до шахового табору в Анталії, щоб підвищити спортивну майстерність напередодні командного Чемпіонату Європи й Чемпіонату Європи з швидких та блискавичних шахів, які відбудуться наприкінці липня у Греції.

У межах підготовчої програми юні спортсмени вивчали творчість провідних шахістів, гросмейстерів та чемпіонів світу. Вирішували завдання на стратегічні прийоми, тактичні задачі, посилюючи власні навички у відкритих та закритих позиціях. Отримані знання закріпляли у практичній грі.

Закриття табору відвідав Консул України в Анталії Емір Рустамов. Навчання та практика у шаховому таборі здійснювалась за керівництва тренера Дмитра Семенова, майстра спорту України та світу, та гросмейстера Назара Фірмана, провідного шахового діяча України.