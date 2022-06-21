Виступ збірної України та Англії з футболу

8 червня розпочалися виступи збірної України у турнірі Ліга Націй. Перший матч наша збірна зіграла із ірландцями. Матч був напружений, зустріч завершилася лише одним голом у ворота Ірландії, відзначився Віктор Циганков на 47 хвилині матчу. Ця перемога була необхідна вболівальникам після образливої поразки від збірної Уельсу за вихід на Чемпіонат Світу 2022 року. Наступна зустріч українців відбулася 11 червня з Вірменією. У першому таймі команди розійшлися без жодного гола, але з другого тайму гра стала цікавішою. Україна забила 3 шикарні голи та заробила ще 3 очки в скарбничку. Третя зустріч була зі збірною Ірландія, яка завершилася внічию. Матч був рівний, не можна виділити ту чи іншу команду та результат матчу доводить це.

Після трьох турів Ліги Націй збірна України посідає перший рядок групи. За 3 матчі українці пропустили лише 1 гол, що є відмінним показником захисту. Останні три тури пройдуть восени, у вересні. Україна зіграє два матчі з шотландцями та один матч зі збірною Вірменії. Шанси на вихід із групи в України високі, букмекери також віддають перевагу українцям на вихід із групи.

Хотілося б відзначити і збірну Англії, але з негативного боку. Команда на початок Ліги Націй була лідером групи і був сумнів у тому виході. Але свій перший матч проти збірної Угорщини англійці програли. Далі 2 матчі з Німеччиною та Італією пройшли внічию. 14 червня Англія зустрілася знову з Угорщиною у матчі-відповіді у себе на полі, аналітики віддавали перевагу англійцям, як мінімум вони вдома і повинні перемогти, але зустріч закінчилася на користь угорців, вони змогли забити аж 4 м'ячі. Через чотири тури Англія на останньому місці і вже немає шансу на вихід з групи, хоча букмекери вважали їх фаворитами.

Не все втрачено для англійців, попереду ЧС-2022, в який вони пройшли впевнено з першого рядка групи, не програвши жодного матчу. Англійці потрапили до групи B, в якій нещодавно було визначено четвертого учасника - збірної Уельсу. Англійці мають високі шанси знову стати лідерами групи та вийти у плей-офф з першого рядка. За даними порталу British Gambler, букмекери також вважають збірну Англії одним із претендентів на вихід із групи, що доводить коефіцієнт 1.3. Ситуація з коефіцієнтами на переможця у Катарі на сьогоднішній день така:

Бразилія – 5.5;

Англія – 6.5;

Франція – 7;

Іспанія – 9;

Аргентина – 10

Також можна помітити за коефіцієнтом, що букмекери вважають англійців фаворитами на ЧС-2022. Але хто переможе у фіналі на Lusail Stadium, ми вже дізнаємося 18 грудня.