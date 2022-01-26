Спортивний покер в Україні переживає справжній ренесанс

З 14 по 23 січня в Києві відбулася грандіозна live-серія зі спортивного покеру PokerMatch UA Millions Grand Opening.

За 10 днів у Premier Palace Hotel Kyiv спортсмени з різних країн розіграли понад 19,500,000 гривень призових. Традиційно разом з українськими майстрами покеру за трофеї й призові змагалися покеристи із США, Ізраїлю, Грузії, Білорусі, Норвегії, Латвії, Литви, Німеччини та інших країн. Однак цього разу захід покер-руму відвідали особливі гості — власник казино King’s та регулярний учасник дорогих кеш-ігор Леон Цукерник, а також зірка світового покеру, чемпіон EPT Бертран ElkY Гроспельє.

Спільно з VIP-гостями був організований турнір Leon's Challenge, в якому зіграли відомий бізнесмен та любитель покеру Леон Цукерник, ElkY, Гарік Ярошевський, Олексій Кравчук та інші покерпро й спортсмени-любителі. Призовий фонд турніру склав майже 4.5 мільйона гривень, а переможець забрав 1.7 млн.

Леон Цукерник з задоволенням спілкувався з опонентами за столами та з посмішкою йшов в ол-іни. Врешті-решт він зробив 3 входи у свій іменний турнір, у призи не пройшов, натомість пообіцяв зіграти ще. «Мені дуже сподобався турнір, дякую всім, хто його відвідав. Люди їхали на серію з усього світу, і це дуже важливо», — коментує Леон.

З моменту експансії ринку бренд PokerMatch повсюдно доносить до аудиторії ключові повідомлення щодо того, що спортивний покер — це інтелектуальний вид спорту, прагнучи вивести спортивний покер в олімпійську категорію.

Наші погляди розділяють найкращі покеристи світу. Відвідуючи заходи та змагаючись у серіях зі спортивного покеру від бренду PokerMatch, імениті гравці допомагають доносити ідею великій частині аудиторії. Леон Цукерник відзначив: «Турнірний покер — це спорт, який допомагає мені в реальному житті. Для мене це своєрідна медитація, після якої я готовий приймати виважені рішення».

Генеральний директор PokerMatch Ukraine Віктор Кириченко прокоментував важливість подібних офлайн-серій для онлайн-покеру.

«Онлайн- та офлайн-покер тісно пов’язані. Гравці, що грають онлайн, можуть спробувати себе в «живій» грі, а спортсмени, які виступають тільки в «живих» турнірах, дізнаються про цікаві онлайн-події. І це, безумовно, йде на користь онлайн-руму. Крім того, такі івенти розширюють ком’юніті гравців, а це саме те, що прагне зробити PokerMatch Ukraine. Адже спортивний покер – це більше, ніж просто гра. Це стиль життя», – відзначив він.

Потужним фінальним акордом серії став PokerMatch UA Millions Main Event. Гру за фінальним столом можна було подивитися в прямому ефірі. Понад шість годин змагалися фіналісти, а переміг успішний регуляр бренду PokerMatch Сергій Попович, за один вечір ставши мільйонером.

Щодня на майданчику серії покеристи з задоволенням брали участь в акціях та конкурсах від бренду PokerMatch і отримували подарки. Це були чудові 10 днів покерного фестивалю.