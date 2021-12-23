Спорт

00:55 23.12.2021

У Фінляндії мінському "Динамо" перед матчем з "Йокеритом" увімкнули гімн Палау. Фіни глибоко шкодують.

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Мінське "Динамо" у черговому матчі КХЛ програло у середу ввечері в гостях фінському "Йокеріту" в овертаймі - 1:2. Матч відзначився скандалом: перед початком зустрічі господарі замість гімну Білорусі включили гімн Палау – острівної держави у Філіппінському морі Тихого океану.

Гімн з "Хартвалл-Арени" прозвучав у прямому ефірі на телеканалах, що транслювали матч.

Після матчу у твіттері "Йокеріта" з'явилося повідомлення з вибаченнями щодо того, що сталося. Господарі причиною інциденту назвали "технічну проблему".

"Йокерит" глибоко шкодує про те, що трапилося. Вибачення були принесені клубу "Динамо" та команді", - йдеться у повідомленні.

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