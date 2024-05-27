28-29 червня у Львові пройде Mind Invest Summit
28-29 червня 2024 року у Львові Mind Invest Summit збере іноземних інвесторів, урядовців, представників великого, середнього та малого бізнесу – які вірять у перемогу України, розвивають бізнес тут і планують будувати нові проєкти.
Мета заходу – стати єдиним майданчиком спілкування та пошуку можливостей для інвестицій в Україні. Плануємо досягти цього завдання через співпрацю держави з бізнесом, залучення профільних спеціалістів, представників вітчизняних та міжнародних грантових і фінансових структур-донорів, експертів з розвитку бізнесу, тощо. Ми збираємо всіх знаних стейкхолдерів в одному місці, аби надати їм поштовх для співпраці.
На учасників очікують:
▪️виступи топ-чиновників та представників великого бізнесу
▪️закриті зустрічі з ключовими стейкхолдерами держави
▪️сприяння у пошуку партнерів для розвитку
▪️можливості для залучення капіталу
▪️безліч форматів для нетворкінгу з однодумцями
▪️унікальна виставка технологічних стартапів UA Tech Show
▪️два вечори джазових концертів
Взяти участь у Саміті запрошені голови регуляторів, міністри, великі західні інвестори та активні представники українського великого бізнесу.
Серед них:
▪️Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
▪️Олексій Соболев, Заступник Міністра економіки України
▪️Іван Компан, директор Академії «Делойт» в Україні та викладач Единбурзької бізнес-школи
▪️Сергій Мартинчук, генеральний директор Cisco Україна
▪️Віталій Коваль, голова Фонду Держмайна України
▪️Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times
▪️Микола Бабенко, голова асоціації м’ясної галузі
▪️Борис Шестопалов, співвласник та СЕО компанії HD-group
▪️Дмитро Кузьменко, директор Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association
та інші.
👉 Сайт події: https://investsummit.mind.ua/