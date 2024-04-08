5 років під 0% і ти власник квартири KAN

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KAN Development відкриває ексклюзивне вікно можливостей для усіх тих, хто давно мріяв купити сучасне якісне житло. З березня 2024 року у компанії діє нова програма безвідсоткового розтермінування - “Твоя ВИГОДА” від KAN. Програма пропонує 5 років розтермінування на купівлю квартири із першим внеском від 10%, без подальших комісій та переплат. Ви більше не обмежені умовами банківського кредитування у вигляді вимог до заробітної плати, віку чи соціального статусу, заставою є сама квартира.

Загальну вартість квартири зменшує додаткова знижка від KAN, яка надаватиметься всім жителям за достроково виплачену вартість нерухомості. Програма “Вигода від KAN” - є акційною пропозицією, а значить обмеженою в часі.

Якщо на початку 2022 року українці дислокувались до західних регіонів, то сьогодні цей принцип уже не актуальний. Цілодобовий і безперешкодний доступ до медицини, відкриті школи, садочки, торгові центри, підземний транспорт, велика кількість укриттів та закрите небо роблять Київ чи не єдиним найбезпечнішим місцем на території України з повноцінною інфраструктурою для життя, ведення бізнесу та всебічного розвитку представників усіх поколінь.

Запуск державних програм кредитування, хоч і не ідеальний, однак активізував ринок продажу новозбудованого житла, що на тлі відносно невеликої пропозиції, створив дефіцит «молодої» нерухомості на столичному ринку. Разом з цим, державні програми покривають дуже незначний відсоток людей, які потребують не просто нового, а якісного житла в комфорних житлових комплексах з широкою інфраструктурою можливостей.

Держава готова кредитувати нерухомість, яка коштує не більше ніж 1300$ /м2. Поріг цією суми підпадає під вартість житла старого фонду чи економкласу, де немає паркінгів, шкіл, дитячих садочків, аптек та магазинів. Натомість забудовники сьогодні пропонують або розтермінування на невеликий термін (поки будинок будується), або програми кредитування під % здорожчання 7-10% (теж на невеликий період), або ж банківську іпотеку під 18% (із доволі жорсткими вимогами до самого позичальника). Частка угод на придбання квартир KAN Development у рамках державних програм - невелика, однак запит на якісну нерухомість є. Власне з цих причин KAN Development вирішив розширити можливості для всіх бажаючих придбати якісне житло, запропонувавши 0% розтермінування поряд з 7% Е-Оселі та 10% від забудовників. Легко робити вибір, якщо він очевидний.

фото - Баглай Владислав.

Програмою безвідсоткового розтермінування KAN створив здорову альтернативу державним програмам, які дають можливість придбати власне житло, однак обмежують можливості обирати його якість. Це абсолютно новий підхід до купівлі квартир на українському ринку нерухомості, що став продуктом часу. Програма доступна для громадян та резидентів України, які не хочуть ризикувати якістю житла у намаганні зекономити на його вартості.

KAN не будує бетонні коробки квартир чи житло економкласу з відірваною інфраструктурою можливостей. Компанія створює простір в якому хочеться жити, творити, не чекати кращих часів, а насолоджуватись життям тут і зараз. Місце, де люди відчувають безпеку з укриттями, підземними паркінгами, школами на території житлових комплексів та найкращою освітою міжнародного рівня А+.

Твоя вигода і право скористатися своїм правом на гідне, якісне та сучасне житло у середовищі прогресивних однодумців UNIT.Home (044) 334-67-61, Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8 (метро Лук’янівка), Respublika (044) 334-67-85, Київ, вул. Теремківська, 4а (метро Теремки), Файна Таун (044) 334-67-81, Київ, вул. Салютна, 2 (метро Нивки).