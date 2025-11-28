Київські підприємства презентували експортний потенціал у Мадриді на Matalec 2025

Київські підприємства за підтримки Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації гідно представили столицю України на міжнародній виставці електротехнічної та електронної промисловості MATELEC 2025, що проходила з 18 по 20 листопада 2025 року у Мадриді.

На стенді «Made in Kyiv» свої розробки презентували 10 київських компаній:

ТОВ «Версія»

ТОВ «Елватех»

ТОВ «НВФ ІНІТ»

ТОВ «Тач Системс Україна»

ПрАТ «Українська технологічна компанія»

ПрАТ «Промзв’язок»

ТОВ «Інтелтек Україна» (ITW Systems)

ТОВ «Спінор Інтернешнл»

ТОВ «НІК-Електроніка»

ТОВ «НТЦ Енергозв’язок»

18 листопада відбулося урочисте відкриття колективного стенду «Made in Kyiv», який об’єднав провідні столичні компанії та став платформою для демонстрації інноваційних рішень у сферах електроніки, енергетики, автоматизації та сучасного виробництва.

У церемонії відкриття взяли участь представники влади та дипломатичних установ, зокрема радник-посланник Посольства України в Іспанії Оксана Скрипець, представниця Мадридської торгової палати Rada Ivanova, директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков та його заступник Анатолій Баган.

Вже з першого дня виставки київські підприємства розпочали активні переговори з європейськими партнерами, демонструючи високий технологічний рівень продукції та рішень. На стенді експозиції підприємства представили свої рішення та пристрої для вимірювання та контролю, програмні продукти для управління процесами, апаратуру телеметрії та комунікації, системи освітлення та живлення.

Українсько-іспанський бізнес-форум: нові вектори партнерства

19 листопада в межах участі Києва у MATELEC 2025 відбувся Українсько-іспанський бізнес-форум, який став важливою подією для розвитку двосторонньої економічної співпраці. Форум об’єднав представників промисловості, енергетики, автоматизації та високих технологій України та Іспанії, став ефективним майданчиком для B2B-комунікацій.

Серед учасників і спікерів форуму — представники Посольства України в Іспанії, SERCOBE, Українсько-Іспанської торгової палати, Rotary Club Madrid, CEIM та Торгово-промислової палати Мадрида.

Під час заходу заступник директора Департаменту Анатолій Баган презентував каталог «Кращий експортер року 2025», а також було підписано Меморандум про співпрацю між Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА та Rotary Club Madrid International Passport, що відкриває нові можливості для міжнародної кооперації.

За результатами форуму було проведено понад 70 індивідуальних ділових зустрічей, обговорені перспективи спільних проєктів, дистрибуції та виробничої кооперації.

«Цей форум став для нас не просто подією, а важливим сигналом того, що київські підприємства залишаються конкурентоспроможними на європейському ринку. Вражає динаміка переговорів та щирий інтерес іспанських партнерів до наших інженерних рішень. Ми бачимо реальний запит бізнесу Іспанії на співпрацю з Києвом — і це найкраще свідчення ефективності нашої роботи», — зазначив директор Департаменту Володимир Костіков.

Загалом іспанські та європейські компанії високо оцінили інноваційність, інженерну культуру та якість продукції київських підприємств, а участь Києва у виставці MATELEC 2025 стала яскравим прикладом ефективної міжнародної присутності, демонстрацією інвестиційної привабливості столиці та послідовного розвитку експортного потенціалу київського бізнесу.

«Ми не лише презентуємо свої можливості — ми формуємо довіру, будуємо партнерства та відкриваємо нашим підприємствам шлях до нових ринків. Участь у MATELEC 2025 підтверджує: київська індустрія має потужний потенціал та здатна гідно конкурувати на європейському рівні», - підсумував Володимир Костіков.

Інтерфакс-Україна – медіа партнер заходу.