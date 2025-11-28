Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:02 28.11.2025

Форум "Відновлення України": інституції та економічна безпека - старт реформ 2026

1 грудня о 10:00 відбудеться Форум "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", який пройде за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
На заході представники влади та бізнес-спільноти оцінять стан економічної та безпекової ситуації в Україні та проголосять плани першочергових реформ на 2026 рік. 

Особлива увага буде приділена ключовим регіональним пріоритетам, зокрема, проблемам прифронтових регіонів, а також відновленню та розвитку ММБ (think small first). 

Представники аналітичних центрів презентують спільні напрацювання щодо важливих економічних та податкових змін для відновлення та розвитку економіки країни. 
Ключовими спікерами Форуму будуть:

Олексій Соболев, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України; 

Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики; 

Ігор Терехов, Харківський міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад;

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА; 

Олена Шуляк, народний депутат, голова партії "Слуга Народу"; 

Галина Третьякова, народний депутат,  голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; 

Олексій Мовчан, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку; 

Ярослав Железняк, народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Програма заходу

Для отримання посилання на онлайн-трансляцію зареєструйтесь, будь ласка, у формі реєстрації

Організатори Форуму: Національна бізнес-коаліція ММБ, Українська Рада Бізнесу, Асоціація прифронтових міст та громад.

Аналітичний партнер: Економічна експертна платформа.

Інформаційні партнери: FinClub, Інтерфакс, "Ціна держави", газета День.

Реєстрація ЗМІ за посиланням 

