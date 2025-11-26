У Києві представили історії польських лікарів XIX–XX ст., які вплинули на розвиток європейської медицини

У Києві презентували міжкультурний проєкт "Пам’ять, що єднає: лікарі та фармацевти польського походження в історії Києва". Він повертає з архівів імена десяти фахівців, які визначали розвиток медицини столиці наприкінці XIX — початку XX століття. Проєкт реалізували ГО "Коло європейського діалогу" та полонійна організація "Полонія", за підтримки фармацевтичної компанії Polpharma.

На виставці вперше представили відновлені біографії лікарів, науковців і фармацевтів польського походження — тих, хто формував київську медичну школу, створював перші клініки й лабораторії. Серед них — лікар, який зупинив поширення холери; один із творців пластичної хірургії; засновник першої дерматологічної клініки; діячі, які модернізували аптечну справу та розвивали медичну просвіту.

Заступниця міністра охорони здоров’я України з питань євроінтеграції Марина Слободніченко наголосила, що проєкт актуалізує давні зв’язки у сфері охорони здоров’я:

"Цей проєкт не лише про минуле — він про наше спільне майбутнє. Польща підтримала Україну в найскладніші часи — від допомоги біженцям до медичної евакуації тисяч пацієнтів. Наша спільна історія продовжується і веде нас до європейського майбутнього".

Зібрані факти демонструють, наскільки впливовим медичним центром був Київ того часу. Серед представлених персоналій — Володимир Високович, який довів водне походження холери; Юлій Шимановський, автор десятків хірургічних інструментів; Ігнатій Фонберг, один із першопрохідців досліджень діабету; Людвіг Горецький, що заклав основи української дерматології; Вітольд Камінський, чия гідротерапія стала прототипом сучасної реабілітації; династія Марцинчиків, яка модернізувала фармацевтику; просвітник Никанор Хржонщевський, засновник першої міської поліклініки, та інші.

"Слухаючи ці історії, я зрозуміла, що хочу пройти тими місцями Києва, де працювали ці медики. На цвинтарях ми шукаємо не каміння, а людей. Жива пам’ять дає можливість знати історію. Хто знає минуле — знає майбутнє", — зазначила під час презентації віцеконсулка Республіки Польща в Україні Анна Бабяк-Овад.

Виконавчий директор ГО "Коло європейського діалогу" Анатолій Курносов підкреслив культурну та гуманістичну цінність ініціативи:

"Такі проєкти надихають, прокладають мости та об’єднують. Ми шукаємо те, що зближує наші народи, і намагаємося зробити так, щоб ці позитивні історії залишалися в пам’яті. Герої нашого проєкту — люди, які своїм життям писали сюжети розвитку медицини й фармацевтики в Києві".

Партнер проєкту — фармацевтична компанія Polpharma — наголошує на важливості збереження історичної спадщини.

"Пам’ять — це не лише про минуле, це і про те, ким ми можемо стати завтра. Polpharma підтримала повернення із забуття постатей, важливих для України й Польщі. Ми — європейська компанія, якій цьогоріч 90 років, тому нам близькі історії тих, хто служив людям у XIX–XX століттях", — сказала Тетяна Атаджанова, керівниця зовнішніх та внутрішніх комунікацій Polpharma Україна.