Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:02 18.08.2025

Як обрати онлайн-школу для дитини: рейтинг 5 найпопулярніших варіантів

5 хв читати
Як обрати онлайн-школу для дитини: рейтинг 5 найпопулярніших варіантів

Порівнюємо якість навчання, методику, платформу, супровід та підтримку дитини, щоб допомогти батькам зробити зважений вибір.

Аналітичний центр Experts Club провів дослідження та порівняв п’ять провідних онлайн-шкіл України за найважливішими критеріями — від якості навчання до рівня соціалізації, щоб показати їхні сильні сторони та відмінності.

Вибір школи — це завжди про майбутнє дитини. І дедалі частіше батьки обирають не парти й дзвоники, а ноутбук і власний темп навчання. Онлайн-освіта в Україні перестала бути вимушеним кроком — тепер це свідомий вибір вчитися по-новому: з інтерактивними платформами, підтримкою менторів і живими зустрічами, навіть якщо діти навчаються з різних міст чи країн.

Щоб допомогти зорієнтуватися, ми проаналізували п’ять найпопулярніших онлайн-шкіл України за ключовими критеріями:

  • зручність та функціональність навчальної платформи
     
  • якість навчання: структура уроків і методика викладання
     
  • профілювання та можливості вступу до університетів
     
  • супровід вчителів та менторів
     
  • психологічний комфорт і соціалізація

Середній бал:

  • Атмосферна школа — 4.6
     
  • Unicorn School — 3.4
     
  • Оптіма  — 3.2
     
  • Альтернатива — 2,8
     
  • ThinkGlobal — 2

Деталізація критеріїв 

Платформа та UX

  • Атмосферна школа — власна платформа нового покоління з цілодобовим доступом до уроків і матеріалів, інтегрованим календарем, чатами з менторами та класом, клубами за інтересами, модулем профорієнтації і «Паспортом дитини». Додатково: аналітика успішності, speaking club, автоматичні нагадування, віджети та гейміфікація навчання.
     
  • Оптіма — онлайн-платформа стандартного зразка з демо-доступом та інтегрованими курсами. Виконує основні функції для навчання, але з обмеженим функціоналом, сторонні сервіси не вбудовані в платформу, що викликає незручності у користувача.
     
  • Unicorn School — власна онлайн-платформа, розроблена для учнів, які хочуть поглибити знання у точних науках та технологіях. Віртуальні лабораторії дозволяють проводити експерименти, моделювати процеси та тестувати ідеї в безпечному онлайн-середовищі.
     
  • ThinkGlobal — онлайн-платформа стандартного зразка, адаптивна під різні пристрої, зручна для гнучкого графіку навчання, але з мінімальним набором функцій.
     
  • Альтернатива — онлайн-платформа стандартного зразка з основними інструментами, але соціальні та інтерактивні функції реалізовані через сторонні сервіси.

Якість навчання: структура уроків і методика

  • Атмосферна школа — уроки складаються з п’яти взаємодоповнюючих елементів: відео, текстовий конспект, поурочний тест, інтерактивні завдання та додаткові ресурси. Використовується навчання за кейсами. Враховуються різні типи сприйняття інформації.
     
  • Оптіма —класичні методики з інтерактивними вставками, іноді кейси. Матеріали подаються у стандартизованому форматі. Використовують онлайн-платформу старого зразка з демо-доступом та інтегрованими курсами. Платформа виконує основні функції для навчання, але з обмеженим функціоналом: сторонні сервіси не вбудовані, що змушує перемикатися між інструментами і створює певні незручності для користувачів.
     
  • Unicorn School — проєктно-орієнтовані уроки з технічним фокусом, більшість завдань виконуються у групах.
     
  • ThinkGlobal — формат уроків і якість подачі залежать від викладача. Є як інтерактивні, так і традиційні заняття, що створює різнорідний досвід для учнів.
     
  • Альтернатива — адаптивна подача, що підлаштовується під психологічний стан учня та його темп навчання. Немає єдиної методики — підхід залежить від ситуації та цілей.

Профілювання та підбір університетів

  • Атмосферна школа —  інтегрована система профорієнтації, допомога у виборі кар’єрного шляху, включно з підбором університетів, вбудований покроковий трекер плану вступу в українські та міжнародні університети. Можливість отримати подвійний диплом Cambridge A-Level (український + міжнародний).
     
  • Оптіма — можливість отримання подвійний диплом (український + міжнародний), курси Cambridge IGCSE, тьюторська підтримка, профорієнтація на базовому рівні, підбір університетів відсутній.
     
  • Unicorn School — STEM і бізнес-профілі, обмежений вибір гуманітарних напрямів, підбір університетів відсутній.
     
  • ThinkGlobal — індивідуальні програми без міжнародних дипломів, профорієнтація та підбір університетів відсутні.
     
  • Альтернатива — індивідуальний підхід, але без стандартизованої системи та міжнародних можливостей, профорієнтація та підбір університетів відсутні.

Менторська підтримка

  • Атмосферна школа — кожен учень має особистого наставника на весь навчальний рік. Регулярна комунікація з батьками, допомога в побудові індивідуальної траєкторії навчання, контроль прогресу, координація з викладачами. За відгуками батьків — найкраща менторська підтримка серед онлайн-шкіл.
     
  • Оптіма — адміністративний супровід учнів, відповіді на організаційні питання, контроль виконання завдань у визначені терміни. Індивідуальне наставництво та персональний супровід не входять до стандартного пакета і доступні лише за додаткову плату. Ментори не залучені до побудови індивідуальної траєкторії навчання чи постійної роботи з мотивацією учня.
     
  • Unicorn School — наставництво проходить переважно в рамках STEM- та бізнес-проектів, але школа також забезпечує підтримку особистого куратора, який стежить за прогресом. Індивідуальний супровід за межами проєктів обмежений.
     
  • ThinkGlobal — підтримка з акцентом на творчі аспекти. Ментори та фасилітатори допомагають учням розвивати власні проєкти, проводять сесії та групові обговорення. Структурована система наставництва менш виражена.
     
  • Альтернатива — менторська підтримка не стандартизована й залежить від конкретного викладача. Формат і глибина супроводу відрізняються у різних групах. Зворотний зв’язок надається нерегулярно, а основний акцент робиться на творчих або позакласних активностях, що не завжди покриває потреби в академічному наставництві.

Психологічний комфорт і соціалізація

  • Атмосферна школа —  розвинена система соціалізації: клуби за інтересами, групові та міжкласні проєкти, шкільне самоврядування. Регулярні офлайн та онлайн-зустрічі з лідерами думок і проведенням тренінгів з розвитку особистих навичок. Психологічна підтримка від менторів та шкільних психологів.
     
  • Оптіма —соціалізація обмежена переважно уроками та спільними чатами класів.Позакласні активності та клуби за інтересами відсутні або поодинокі, офлайн-формати проводяться за додаткову плату.
     
  • Unicorn School — соціалізація відбувається переважно через STEM-команди, участь у конкурсах, хакатонах та тематичних челенджах. Офлайн-заходи та активності поза технічними напрямами проводяться рідше, що може обмежувати залученість учнів з гуманітарними інтересами.
     
  • ThinkGlobal — проводяться воркшопи та обговорення з фасилітаторами, але онлайн та офлайн-заходи проходять рідко та переважно локально, робота з соціалізації проводиться на базовому рівні.
     
  • Альтернатива — активності залежать від викладачів, якість соціалізації різниться.
     

Висновок

Онлайн-освіта в Україні стрімко розвивається, пропонуючи батькам і дітям формати від класичних програм до інноваційних моделей з міжнародними дипломами.

Атмосферна школа утримує лідерство завдяки сучасній платформі, гнучким методикам, продуманому профілюванню та сильній менторській підтримці.

Кожна школа має власні сильні сторони: одні пропонують STEM-напрям, інші — міжнародні сертифікації чи творчі спільноти. Наш рейтинг допоможе обрати школу, де навчання буде і результативним, і комфортним.


https://expertsclub.eu/yak-obraty-onlajn-shkolu-dlya-dytyny-rejtyng-5-najpopulyarnishyh-variantiv/

 

Теги: #онлайн_освіта #experts_club #вибір_школи #атмосферна_школа #якість_навчання #онлайн_школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 24.04.2025
Як українці сприймають світ: результати соціологічного дослідження

Як українці сприймають світ: результати соціологічного дослідження

16:57 19.11.2024
Український бізнес під час війни виконує більше функцій, ніж зазвичай – пресконференція

Український бізнес під час війни виконує більше функцій, ніж зазвичай – пресконференція

21:08 09.10.2024
Близько 8% українців понад 5 разів на рік користуються послугами приватних медлабораторій - дослідження

Близько 8% українців понад 5 разів на рік користуються послугами приватних медлабораторій - дослідження

16:23 25.02.2024
В Україні близько 25 тис. учителів не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність техніки - Міносвіти

В Україні близько 25 тис. учителів не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність техніки - Міносвіти

16:20 12.10.2023
Війна та розвиток онлайн-освіти в Україні. Інтерв'ю із співзасновником компанії Softbook Євгеном Сусловим

Війна та розвиток онлайн-освіти в Україні. Інтерв'ю із співзасновником компанії Softbook Євгеном Сусловим

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp

В Україні впроваджують сучасні системи збереження енергії для бізнесу

SEPTEMBER FEST 2025: головний урбан-фестиваль осені у Києві

UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

Нові ліки, ринки експорту та інвестиції: Farmak підбив підсумки першого півріччя 2025 року

1 центр рекрутингу Сухопутних військ: проєкт "Контракт 18–24" розширюється на безпілотні системи

У державному банку розповіли про підсумки проєкту «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України»

Показники виконання договорів купівлі-продажу деревини у III кварталі позитивні – понад 43%

Трейлер драмеді «Вітя» вже в мережі — прем’єра 1 вересня на Київстар ТБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА