Як обрати онлайн-школу для дитини: рейтинг 5 найпопулярніших варіантів

Порівнюємо якість навчання, методику, платформу, супровід та підтримку дитини, щоб допомогти батькам зробити зважений вибір.

Аналітичний центр Experts Club провів дослідження та порівняв п’ять провідних онлайн-шкіл України за найважливішими критеріями — від якості навчання до рівня соціалізації, щоб показати їхні сильні сторони та відмінності.

Вибір школи — це завжди про майбутнє дитини. І дедалі частіше батьки обирають не парти й дзвоники, а ноутбук і власний темп навчання. Онлайн-освіта в Україні перестала бути вимушеним кроком — тепер це свідомий вибір вчитися по-новому: з інтерактивними платформами, підтримкою менторів і живими зустрічами, навіть якщо діти навчаються з різних міст чи країн.

Щоб допомогти зорієнтуватися, ми проаналізували п’ять найпопулярніших онлайн-шкіл України за ключовими критеріями:

зручність та функціональність навчальної платформи



якість навчання: структура уроків і методика викладання



профілювання та можливості вступу до університетів



супровід вчителів та менторів



психологічний комфорт і соціалізація

Середній бал:

Атмосферна школа — 4.6



Unicorn School — 3.4



Оптіма — 3.2



Альтернатива — 2,8



ThinkGlobal — 2

Деталізація критеріїв

Платформа та UX

Атмосферна школа — власна платформа нового покоління з цілодобовим доступом до уроків і матеріалів, інтегрованим календарем, чатами з менторами та класом, клубами за інтересами, модулем профорієнтації і «Паспортом дитини». Додатково: аналітика успішності, speaking club, автоматичні нагадування, віджети та гейміфікація навчання.



— власна платформа нового покоління з цілодобовим доступом до уроків і матеріалів, інтегрованим календарем, чатами з менторами та класом, клубами за інтересами, модулем профорієнтації і «Паспортом дитини». Додатково: аналітика успішності, speaking club, автоматичні нагадування, віджети та гейміфікація навчання. Оптіма — онлайн-платформа стандартного зразка з демо-доступом та інтегрованими курсами. Виконує основні функції для навчання, але з обмеженим функціоналом, сторонні сервіси не вбудовані в платформу, що викликає незручності у користувача.



— онлайн-платформа стандартного зразка з демо-доступом та інтегрованими курсами. Виконує основні функції для навчання, але з обмеженим функціоналом, сторонні сервіси не вбудовані в платформу, що викликає незручності у користувача. Unicorn School — власна онлайн-платформа, розроблена для учнів, які хочуть поглибити знання у точних науках та технологіях. Віртуальні лабораторії дозволяють проводити експерименти, моделювати процеси та тестувати ідеї в безпечному онлайн-середовищі.



— власна онлайн-платформа, розроблена для учнів, які хочуть поглибити знання у точних науках та технологіях. Віртуальні лабораторії дозволяють проводити експерименти, моделювати процеси та тестувати ідеї в безпечному онлайн-середовищі. ThinkGlobal — онлайн-платформа стандартного зразка, адаптивна під різні пристрої, зручна для гнучкого графіку навчання, але з мінімальним набором функцій.



— онлайн-платформа стандартного зразка, адаптивна під різні пристрої, зручна для гнучкого графіку навчання, але з мінімальним набором функцій. Альтернатива — онлайн-платформа стандартного зразка з основними інструментами, але соціальні та інтерактивні функції реалізовані через сторонні сервіси.

Якість навчання: структура уроків і методика

Атмосферна школа — уроки складаються з п’яти взаємодоповнюючих елементів: відео, текстовий конспект, поурочний тест, інтерактивні завдання та додаткові ресурси. Використовується навчання за кейсами. Враховуються різні типи сприйняття інформації.



— уроки складаються з п’яти взаємодоповнюючих елементів: відео, текстовий конспект, поурочний тест, інтерактивні завдання та додаткові ресурси. Використовується навчання за кейсами. Враховуються різні типи сприйняття інформації. Оптіма —класичні методики з інтерактивними вставками, іноді кейси. Матеріали подаються у стандартизованому форматі. Використовують онлайн-платформу старого зразка з демо-доступом та інтегрованими курсами. Платформа виконує основні функції для навчання, але з обмеженим функціоналом: сторонні сервіси не вбудовані, що змушує перемикатися між інструментами і створює певні незручності для користувачів.



—класичні методики з інтерактивними вставками, іноді кейси. Матеріали подаються у стандартизованому форматі. Використовують онлайн-платформу старого зразка з демо-доступом та інтегрованими курсами. Платформа виконує основні функції для навчання, але з обмеженим функціоналом: сторонні сервіси не вбудовані, що змушує перемикатися між інструментами і створює певні незручності для користувачів. Unicorn School — проєктно-орієнтовані уроки з технічним фокусом, більшість завдань виконуються у групах.



— проєктно-орієнтовані уроки з технічним фокусом, більшість завдань виконуються у групах. ThinkGlobal — формат уроків і якість подачі залежать від викладача. Є як інтерактивні, так і традиційні заняття, що створює різнорідний досвід для учнів.



— формат уроків і якість подачі залежать від викладача. Є як інтерактивні, так і традиційні заняття, що створює різнорідний досвід для учнів. Альтернатива — адаптивна подача, що підлаштовується під психологічний стан учня та його темп навчання. Немає єдиної методики — підхід залежить від ситуації та цілей.

Профілювання та підбір університетів

Атмосферна школа — інтегрована система профорієнтації, допомога у виборі кар’єрного шляху, включно з підбором університетів, вбудований покроковий трекер плану вступу в українські та міжнародні університети. Можливість отримати подвійний диплом Cambridge A-Level (український + міжнародний).



— інтегрована система профорієнтації, допомога у виборі кар’єрного шляху, включно з підбором університетів, вбудований покроковий трекер плану вступу в українські та міжнародні університети. Можливість отримати подвійний диплом Cambridge A-Level (український + міжнародний). Оптіма — можливість отримання подвійний диплом (український + міжнародний), курси Cambridge IGCSE, тьюторська підтримка, профорієнтація на базовому рівні, підбір університетів відсутній.



— можливість отримання подвійний диплом (український + міжнародний), курси Cambridge IGCSE, тьюторська підтримка, профорієнтація на базовому рівні, підбір університетів відсутній. Unicorn School — STEM і бізнес-профілі, обмежений вибір гуманітарних напрямів, підбір університетів відсутній.



— STEM і бізнес-профілі, обмежений вибір гуманітарних напрямів, підбір університетів відсутній. ThinkGlobal — індивідуальні програми без міжнародних дипломів, профорієнтація та підбір університетів відсутні.



— індивідуальні програми без міжнародних дипломів, профорієнтація та підбір університетів відсутні. Альтернатива — індивідуальний підхід, але без стандартизованої системи та міжнародних можливостей, профорієнтація та підбір університетів відсутні.

Менторська підтримка

Атмосферна школа — кожен учень має особистого наставника на весь навчальний рік. Регулярна комунікація з батьками, допомога в побудові індивідуальної траєкторії навчання, контроль прогресу, координація з викладачами. За відгуками батьків — найкраща менторська підтримка серед онлайн-шкіл.



— кожен учень має особистого наставника на весь навчальний рік. Регулярна комунікація з батьками, допомога в побудові індивідуальної траєкторії навчання, контроль прогресу, координація з викладачами. За відгуками батьків — найкраща менторська підтримка серед онлайн-шкіл. Оптіма — адміністративний супровід учнів, відповіді на організаційні питання, контроль виконання завдань у визначені терміни. Індивідуальне наставництво та персональний супровід не входять до стандартного пакета і доступні лише за додаткову плату. Ментори не залучені до побудови індивідуальної траєкторії навчання чи постійної роботи з мотивацією учня.



— адміністративний супровід учнів, відповіді на організаційні питання, контроль виконання завдань у визначені терміни. Індивідуальне наставництво та персональний супровід не входять до стандартного пакета і доступні лише за додаткову плату. Ментори не залучені до побудови індивідуальної траєкторії навчання чи постійної роботи з мотивацією учня. Unicorn School — наставництво проходить переважно в рамках STEM- та бізнес-проектів, але школа також забезпечує підтримку особистого куратора, який стежить за прогресом. Індивідуальний супровід за межами проєктів обмежений.



— наставництво проходить переважно в рамках STEM- та бізнес-проектів, але школа також забезпечує підтримку особистого куратора, який стежить за прогресом. Індивідуальний супровід за межами проєктів обмежений. ThinkGlobal — підтримка з акцентом на творчі аспекти. Ментори та фасилітатори допомагають учням розвивати власні проєкти, проводять сесії та групові обговорення. Структурована система наставництва менш виражена.



— підтримка з акцентом на творчі аспекти. Ментори та фасилітатори допомагають учням розвивати власні проєкти, проводять сесії та групові обговорення. Структурована система наставництва менш виражена. Альтернатива — менторська підтримка не стандартизована й залежить від конкретного викладача. Формат і глибина супроводу відрізняються у різних групах. Зворотний зв’язок надається нерегулярно, а основний акцент робиться на творчих або позакласних активностях, що не завжди покриває потреби в академічному наставництві.

Психологічний комфорт і соціалізація

Атмосферна школа — розвинена система соціалізації: клуби за інтересами, групові та міжкласні проєкти, шкільне самоврядування. Регулярні офлайн та онлайн-зустрічі з лідерами думок і проведенням тренінгів з розвитку особистих навичок. Психологічна підтримка від менторів та шкільних психологів.



— розвинена система соціалізації: клуби за інтересами, групові та міжкласні проєкти, шкільне самоврядування. Регулярні офлайн та онлайн-зустрічі з лідерами думок і проведенням тренінгів з розвитку особистих навичок. Психологічна підтримка від менторів та шкільних психологів. Оптіма —соціалізація обмежена переважно уроками та спільними чатами класів.Позакласні активності та клуби за інтересами відсутні або поодинокі, офлайн-формати проводяться за додаткову плату.



—соціалізація обмежена переважно уроками та спільними чатами класів.Позакласні активності та клуби за інтересами відсутні або поодинокі, офлайн-формати проводяться за додаткову плату. Unicorn School — соціалізація відбувається переважно через STEM-команди, участь у конкурсах, хакатонах та тематичних челенджах. Офлайн-заходи та активності поза технічними напрямами проводяться рідше, що може обмежувати залученість учнів з гуманітарними інтересами.



— соціалізація відбувається переважно через STEM-команди, участь у конкурсах, хакатонах та тематичних челенджах. Офлайн-заходи та активності поза технічними напрямами проводяться рідше, що може обмежувати залученість учнів з гуманітарними інтересами. ThinkGlobal — проводяться воркшопи та обговорення з фасилітаторами, але онлайн та офлайн-заходи проходять рідко та переважно локально, робота з соціалізації проводиться на базовому рівні.



— проводяться воркшопи та обговорення з фасилітаторами, але онлайн та офлайн-заходи проходять рідко та переважно локально, робота з соціалізації проводиться на базовому рівні. Альтернатива — активності залежать від викладачів, якість соціалізації різниться.



Висновок

Онлайн-освіта в Україні стрімко розвивається, пропонуючи батькам і дітям формати від класичних програм до інноваційних моделей з міжнародними дипломами.

Атмосферна школа утримує лідерство завдяки сучасній платформі, гнучким методикам, продуманому профілюванню та сильній менторській підтримці.

Кожна школа має власні сильні сторони: одні пропонують STEM-напрям, інші — міжнародні сертифікації чи творчі спільноти. Наш рейтинг допоможе обрати школу, де навчання буде і результативним, і комфортним.



