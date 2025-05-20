Schneider Electric представляє новий єдиний бренд для універсальних шаф – PanelSeT

Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, оголошує про важливий крок на шляху до сталого розвитку – запуск нового бренду PanelSeT.

Після нещодавнього запуску PanelSeT SFN – першої шафи із декарбонізованої сталі*, яка зменшує викиди CO₂ на 34%, Schneider Electric продовжує перехід до більш екологічних рішень для електрощитового обладнання. Компанія створила єдиний бренд для всіх універсальних шаф, доповнивши його новими сталими цінностями, а також підвищеною гнучкістю, надійністю та ефективністю.

Протягом понад шістдесяти років корпуси Spacial та Thalassa забезпечують захист автоматики та електротехнічного обладнання, гарантуючи надійність процесів та безпеку персоналу за будь-яких умов експлуатації.

Від червня 2024 року сталеві та нержавіючі шафи Spacial, а також ізолюючі корпуси Thalassa поступово отримають нову ідентичність – PanelSeT.

PanelSeT стане єдиним брендом для всіх універсальних підлогових і настінних шаф, спеціально створених для складних промислових середовищ для застосування як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Продукти PanelSeT будуть повністю інтегровані до преміум-лінійки SeT Series – флагманського портфоліо Schneider Electric для розподілу електроенергії та управління двигунами.

Новий брендинг узгоджено із зобов’язанням Schneider Electric щодо:

сталого майбутнього: використання вторинної сировини (50% переробленої сталі у PanelSeT SFN), відновлюваних джерел енергії, екологічної упаковки (перероблений картон, значне зменшення одноразового пластику) та цифрових інструкцій. Виробничі підприємства PanelSeT вже скоротили свої викиди CO₂ на 49% у 2023 році (scope 1+2) порівняно з 2017 роком.

майбутнього: використання вторинної сировини (50% переробленої сталі у PanelSeT SFN), відновлюваних джерел енергії, екологічної упаковки (перероблений картон, значне зменшення одноразового пластику) та цифрових інструкцій. Виробничі підприємства PanelSeT вже скоротили свої викиди CO₂ на 49% у 2023 році (scope 1+2) порівняно з 2017 роком. гнучкості: завдяки різним варіантам постачання (зібрані або у вигляді комплекту), а також розширеним можливостям кастомізації (вирізання, фарбування, монтаж аксесуарів, індивідуальні розміри, обробка для специфічних застосувань тощо).

завдяки різним варіантам постачання (зібрані або у вигляді комплекту), а також розширеним можливостям кастомізації (вирізання, фарбування, монтаж аксесуарів, індивідуальні розміри, обробка для специфічних застосувань тощо). надійності: високий рівень міцності при експлуатації в жорстких умовах, включаючи важку промисловість, морський транспорт і логістику.

високий рівень міцності при експлуатації в жорстких умовах, включаючи важку промисловість, морський транспорт і логістику. ефективності: завдяки використанню програмного забезпечення для проєктування та конфігурації, яке дозволяє значно заощадити час при збиранні щитів.

PanelSeT створено для того, щоб спростити та покращити взаємодію з клієнтами – завдяки простій та зрозумілій назві. Ця нова стратегія допомагає критично важливій інфраструктурі досягати своїх цілей у сфері сталого розвитку та забезпечувати довготривалий вплив.

Для більш детальної інформації про PanelSeT перейдіть на se.com/enclosures

Про Schneider Electric

Мета Schneider – створювати вплив, надаючи всім можливість максимально використовувати нашу енергію та ресурси, забезпечуючи прогрес і сталість для всіх. Ми називаємо це Life Is On.

Наша місія — бути надійним партнером у сфері сталого розвитку та ефективності.



Ми є глобальним лідером галузевих технологій, запроваджуючи світовий досвід у сфері електрифікації, автоматизації та цифровізації для розумних галузей промисловості, надійної інфраструктури, перспективних центрів обробки даних, інтелектуальних будівель та інтуїтивно зрозумілих будинків. Спираючись на наш глибокий досвід у галузі, ми надаємо інтегровані наскрізні промислові рішення IoT із підтримкою штучного інтелекту з підключеними продуктами, автоматизацією, програмним забезпеченням і послугами, створюючи цифрові двійники, щоб забезпечити прибуткове зростання для наших клієнтів.

Головним ресурсом нашої компанії є 150 000 співробітників та понад мільйон партнерів, які працюють у понад 100 країнах світу, щоб забезпечити близькість до наших клієнтів та заінтересованих сторін. Ми підтримуємо різноманітність та інклюзію в усьому, що робимо, керуючись нашою значущою метою сталого майбутнього для всіх.

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