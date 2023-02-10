Пресконференції

15:40 10.02.2023

Війна завдала шкоди лише 5% біоенергетичних потужностей, більше впливає криза неплатежів – голова БАУ

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Біоенергетична галузь постраждала від війни менше за інші види відновлюваної генерації, але її розвиток суттєво гальмує, зокрема, криза неплатежів, у зв'язку з чим низка станцій призупиняла роботу, повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

"На біоенергетику війна менше вплинула, ніж на СЕС і ВЕС. За нашими підрахунками, менше ніж 5% потужностей пошкоджено або під окупацією. Це природно сталося, тому що біоенергетика значно ширше розосереджена по всій території України, на відміну від СЕС і ВЕС, які концентрувалися на півдні", – сказав Гелетуха під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Водночас він зазначив, що загальними для всіх видів зеленої генерації залишаються проблеми з неплатежами за вироблювану електроенергію, які є однією з головних причин гальмування розвитку біоенергетичної галузі.

"Проблеми, як у всіх, - за електрику за 2022 рік заплатили 54%. Були випадки, коли електростанції на твердій біомасі зупинялися, оскільки, наприклад, деревна тріска подорожчала втричі, а тариф при цьому залишився незмінним, і оплачують його лише наполовину", - описав ситуацію голова БАУ.

За його словами, у зв'язку з цим призупиняли на певний час свою роботу, зокрема, станції Clear Energy, "Укртепло", біоТЕЦ "Югенергопромтранс" у Переяславі-Хмельницькому.

"Ми зараз купуємо електроенергію за кордоном удвічі-втричі дорожче, а стоять наші електростанції, які можуть її виробляти, але їм невигідно це робити", – прокоментував Гелетуха.

Виходячи з цього, він припустив, що біопроєкти під виробництво електрики за таких умов не реалізовуватимуться.

"Під електрику не вигідно. Доки платять половину, хто вкладатиме гроші?", - зазначив експерт.

Водночас він повідомив, що у 2022 році потужність біогазових установок зросла лише на 5% – зі 124 МВт до 130 МВт.

Водночас, на його думку, перспективи розвитку мають біометанові проєкти.

Як повідомлялося, на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" цього дня Гелетуха повідомив, що у 2023 році в Україні очікується відкриття щонайменше п'яти біометанових заводів потужністю від 3 до 50 млн куб. м на рік.

"Дуже позитивно розвивається тема біометану. Минулого року встигли ухвалити базовий законопроєкт (№5464 від 21 жовтня 2021 р.), також подорожчав природний газ, і зараз вигідніше виробляти біометан, ніж пускати біогаз на електрику. Компанії в цьому зацікавлені, і я думаю, що цього року ми побачимо, як мінімум, п'ять біометанових проєктів", - сказав він. При цьому він зазначив, що лише один завод збудований з нуля, а решта переобладнані з виробництва е/е з біогазу.

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