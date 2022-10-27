Україна вже зараз має створювати проєкти з глибокої переробки сільгоспсировини для відновлення економіки після війни

Київ. 27 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Розвиток глибокої переробки агропродукції в Україні може розв'язати проблему сировинної проблеми економіки країни та створити потужний економічний ефект іще до перемоги над російськими загарбниками, тому для відновлення економіки після війни інвестиціями в цю галузь треба займатися вже зараз, вважає президент асоціації "УкрБіотехно" і радник у Національній інвестиційній раді при президентові України з економічних проєктів та інвестицій Олександр Бататін.

"Якщо ми перероблятимемо 50% експортованої аграрної сировини, це створить потужний економічний ефект: плюс 5% ВВП щорічно, +$30 млрд валютної виручки щорічно. Це майже 30 тис. додаткових робочих місць і близько $2 млрд щорічних прямих фіскальних надходжень до бюджету, а також зростання доданої вартості та рентабельності в агросекторі", - заявив Бататін під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він також нагадав про сировинну модель української економіки, в якій 80% урожаю основних культур (пшениці, кукурудзи, рапсу, сої та ін.) експортується в інші країни замість розвитку переробних підприємств АПК в Україні та суміжних із ними галузей.

У свою чергу віцепрезидент асоціації Олександр Малицький наголосив, що розвиток промислової переробки в АПК безпосередньо пов'язаний із відновленням України від наслідків військової агресії РФ за допомогою ЄС і країн G7. Він нагадав заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення України 25 жовтня, який оголосив про початок розробки плану відновлення і модернізації української економіки після завершення війни.

"У своєму вступі на відкритті конференції Шольц зазначив, що відновленням економіки України потрібно займатися саме зараз, незважаючи на те, що агресія РФ триває. Війна завершиться, а ми на той час матимемо певні проєкти таі напрацювання і прийматимемо інвестиції, які залучатимуть у рамках розроблюваного для України Плану Маршалла ХХІ століття", - зазначив Малицький.

Зі свого боку глава "УкрБіотехно" наголосив, що очолювана ним асоціація займається саме залученням і консультуванням іноземних та українських інвесторів в агропереробку.

"Ми транслюємо ідеї, куди іноземним і внутрішнім інвесторам можна спокійно заходити. Ми маємо всі показники щодо сировинного балансу в Україні, маємо карту економічної географії, ми бачимо, в яких регіонах і областях і в якій кількості можемо побудувати заводи. Наша мета - щоб в Україні через сім-десять років було мінімум 30 підприємств із глибокої переробки агропродукції", - пояснив Бататін.

Під час пресконференції він навів одразу декілька прикладів інвестиційних проєктів у галузі агропереробки, зокрема:

- комплекс глибокої переробки до 300 тис. тонн кукурудзи на рік в етанол, суху барду, кукурудзяну олію і скраплений вуглекислий газ (орієнтовні інвестиції - $85 млн, виручка - $85 млн/рік);

- завод із виробництва лимонної кислоти з обсягом переробки до 65 тис. тонн сировини на рік (інвестиції - $100 млн, виручка - $120 млн/рік);

- комплекс переробки до 250 тис. тонн кукурудзи/рік у моногідрат глюкози (інвестиції - $90 млн, виручка - $110 млн/рік);

- біодизельний завод з обсягом переробки до 300 тис. тонн рапсу/рік (інвестиції - $115 млн, виручка - $130 млн/рік);

- виробництво екстракту дріжджів з обсягу до 60 тис. тонн бурякової меляси/рік (інвестиції - $40 млн, виручка - $55 млн/рік).

"УкрБіотехно" спеціалізується на промисловій біотехнології, що базується на використанні бактерій, ферментів і дріжджів, які переробляють сільгоспсировину в біоенергоресурси, хімічні сполуки та споживчі продукти. Асоціація займається напрямами діяльності АПК, що дають змогу отримати продукцію з високою доданою вартістю, - насамперед це глибока переробка зернових і олійних культур, конверсія бурякової меляси, переробка фруктів.

За словами Малицького, ключові напрями роботи асоціації - інформаційно-просвітницька діяльність на сайті "УкрБіотехно" про суть промислової біотехнології та продуктову лінійку, яка може бути розвинена за їх допомогою. Також організація має намір провести 7 грудня 2022 року профільну конференцію, де збере українських представників біотехнологічної галузі та їхніх західних колег для обміну досвідом і презентацій проєктів підприємств у сфері глибокої агропереробки.

Він також розповів, що асоціація надаватиме кваліфіковану допомогу й експертні консультації компаніям, що вступили до неї, з питань практичного застосування промислової біотехнології, зокрема при виборі продукту агропереробки для створення відповідного виробництва, виборі технологічних рішень для такого підприємства, пошуку постачальників обладнання тощо. Така співпраця дасть можливість бізнесменам уникнути стратегічних помилок під час планування і будівництва підприємств із застарілими або неправильно підібраними технологіями, а також допоможе уникнути партнерства з недобросовісною або некомпетентною компанією.

"Ми переконані, що створення такої асоціації промислової біотехнології буде максимально корисним країні, і сподіваємося зробити солідний внесок у плани відновлення, модернізації та розвитку української економіки", - заявив віцепрезидент "УкрБіотехно".