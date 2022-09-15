AMIC Energy оскаржує свавільний арешт БЕБ на корпоративні права і майно свого підприємства в Україні

Австрійська AMIC Energy оскаржує в апеляційному суді арешт на корпоративні права свого підприємства, якому належить велика мережа АЗС на території України (ПІІ "АМІК УКРАЇНА" – ІФ-У).

Про це повідомив керуючий директор AMIC Energy Ґюнтер Майєр (Günter Maier) на прес конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Ми звернулися до Апеляційного суду, щоб скасувати рішення попередньої інстанції щодо арештів наших активів в Україні", - заявив Майєр.

За його словами, AMIC Energy буде відстоювати свої права на національному рівні, а у разі потреби звернеться також і до міжнародних інстанцій - в інвестиційний арбітраж та Європейський суд з прав людини.

Майєр також спростував звинувачення на адресу ПІІ "АМІК УКРАЇНА" з боку прокуратури щодо ухилення підприємства від сплати податків через завищення операційних витрат, а також звинувачення Бюро економічної безпеки України про нібито протиправні виплати підприємством дивідендів на користь окремих осіб-нерезидентів.

З приводу операційних витрат пан Маєр зазначив, що після покупки активу відбулося рівно протилежне - операційні витрати були оптимізовані і знижені, а ефективність підвищено.

"Ми ніколи і нікому не виплачували дивіденди в принципі. Протягом кількох років нашого перебування в Україні ми не мали прибутку достатнього для виплати дивідендів, оскільки покривали збитки минулих періодів. Більшість тих коштів, які накопичувалися від нашої діяльності в Україні, ми реінвестували в покращення АЗС і сервісу", - уточнив керуючий директор.

Також, як запевнив Г.Майєр, AMIC Energy не має жодних корпоративних зв'язків із жодними організаціями рф чи окремими особами цієї країни, а власниками та бенефіціарами AMIC Energy є професіонали ринку з Австрії та Ірландії.

Пан Майер зазначив: “Наш єдиний зв'язок з росією - це той факт, що ми придбали актив у Лукойлу. Так само, як це зробили MOL, Slovnaft та Olerex в інших країнах, коли Лукойл розпродував свої активи у східній Європі.”

"Органи, які відповідають за економічну безпеку, працюють в екстремальних умовах, можливо, цим пояснюється те, що Бюро економічної безпеки, висуваючи свої звинувачення нам, як нам здається, не мало можливості докладно ознайомитися з нашою фінансовою звітністю, а також податковими деклараціями і тому допустили помилку", - резюмував Майєр.

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Австрії в Україні Арад Бенкьо (Arad Benkö), який взяв участь у прес конференції, відзначив, що посольство Республіки Австрії повністю поважає право українських компетентних органів розслідувати справи, що перебувають у межах їхньої юрисдикції.

"Проте австрійське посольство також звертається до цих органів із поважним проханням забезпечити вжиття тих заходів обмежень кримінального процесу, які б відповідали принципам розумності та пропорційності та не призводили до блокування бізнесу в обставинах, коли вина не доведена. Посольство Австрії і надалі буде пильно стежити за ходом даного розслідування", - наголосив посол.

В завершення конференції, старший юрист фірми "Астерс", яка є юридичним радником АМІК УКРАЇНА Лариса Антощук наголосила: “В частині питань щодо умисного ухилення від сплати податків належних доказів з юридичної точки зору в матеріалах справи немає. Стосовно звинувачень у зв’язку з державою-агресором, будь-які докази у матеріалах справи також відсутні. Єдине, що там є, це стаття 2017 року сумнівного джерела. Саме цей “доказ” оглядають органи досудового розслідування і з неї робиться висновок про наявність зв’язку з росіїю”.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року за клопотанням Офісу генерального прокурора України було накладено арешт на корпоративні права ПІІ "АМІК УКРАЇНА", якому належить велика мережа автозаправних станцій на території України на загальну суму понад 50 млн грн, які раніше належали російській нафтовій компанії "ЛУКОЙЛ".

За інформацією Офісу генпрокурора, також було накладено арешт на 308 об'єктів нерухомості цього підприємства - АЗС, склади та земельні ділянки.

За інформацією прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209) КК України).

Як повідомлялося, "ЛУКОЙЛ" та AMIC Energy в квітні 2015 року повідомили про закриття угоди з продажу 100% участі у ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна", що володіло близько 240 АЗС та шістьма нафтобазами на території України. ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна" змінило назву на ПІІ "АМІК УКРАЇНА", також було провело ребрендинг АЗС.

100% ПІІ "АМІК УКРАЇНА" належить AMIC Energy Management GMBH, підконтрольному AMIC Energy Holding (обидві – Австрія).

ПІІ "АМІК УКРАЇНА" у січні-вересні 2021 року отримало чистий прибуток 630,2 млн грн, виторг - 7,9 млрд грн, у 2020 році - чистий збиток 1,7 млрд грн і виторг - 7,4 млрд грн.

AMIC Energy окрім України успішно працює у Латвії, Литві та Польщі та має штаб квартиру в Австрії.