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15:12 24.01.2022

Майже половина українців вважає обвинувачення Порошенка у держзраді політичним переслідуванням – КМІС

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Київ. 24 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – 49,5% опитаних українців вважають, що підписання обвинувачення п'ятому президентові України Петру Порошенку за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій на Донбасі є політичним переслідуванням, свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 20-21 січня.

За даними опитування, 27,8% опитаних упевнені, що обвинувачення Порошенка стало наслідком об'єктивного кримінального провадження, 22,7% не змогли визначитися з відповіддю.

46,1% респондентів не вірять у правдивість обвинувачень у державній зраді на адресу п'ятого президента, 40,1% вірять, 13,8% не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування проводили методом телефонного інтерв'ю в усій України серед 1205 респондентів, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Максимальна похибка вибірки не перевищує 3,4%.

Теги: #порошенко
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