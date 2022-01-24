Майже половина українців вважає обвинувачення Порошенка у держзраді політичним переслідуванням – КМІС

Київ. 24 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – 49,5% опитаних українців вважають, що підписання обвинувачення п'ятому президентові України Петру Порошенку за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій на Донбасі є політичним переслідуванням, свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 20-21 січня.

За даними опитування, 27,8% опитаних упевнені, що обвинувачення Порошенка стало наслідком об'єктивного кримінального провадження, 22,7% не змогли визначитися з відповіддю.

46,1% респондентів не вірять у правдивість обвинувачень у державній зраді на адресу п'ятого президента, 40,1% вірять, 13,8% не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування проводили методом телефонного інтерв'ю в усій України серед 1205 респондентів, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Максимальна похибка вибірки не перевищує 3,4%.