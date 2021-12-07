Пресс-конференции

15:37 07.12.2021

Вредные привычки и сердечно-сосудистые заболевания имеют наибольшей повышают риски постковидного синдрома

2 мин читать

Киев. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-Украина— Вредные привычки и сердечно-сосудистые заболевания повышают риски постковидного синдрома, такое мнение высказали эксперты на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Наибольшая смертность как в острой или подострой фазе заболевания, так и в постковидном периоде наблюдается у пациентов с "коморбидностью": у пациентов с артериальной гипертензией на фоне ишемической болезни сердца или сахарного диабета, пациентов с чрезмерной массой тела и у курильщиков", - сказала старший научный сотрудник отдела клинической аритмологии и электрофизиологии ГУ "ННЦ "Институт кардиологии имени акад. М.Д.Стражеско" Ольга Срибна.

Помимо этого, во время постковидного синдрома у курильщиков может развиться буллезная эмфизема, пояснил торакальный хирург Евгний Симонец.

"Количество пациентов с буллезной эмфиземой, которая диагностируется на фоне перенесенной COVID-19 болезни, увеличилась в несколько раз (…) Существует целый комплекс факторов, который влияет на развитие буллезной эмфиземы легких, главным фактором есть курение", - сказал Симонец.

Он также предложил обратить внимание на альтернативные системы доставки никотина пациентам, которые не могут отказаться от вредной привычки.

Профессор кафедры неврологии, психиатрии и физической реабилитации Киевского медицинского университета Ольга Осокина отметила, что во время коронавирусной инфекции нарушаются биохимические процессы в головном мозге.

"Коронавирусная инфекция влияет на нейротрансмиттерные системы головного мозга, то есть нарушаются биохимические процессы в головном мозге. Мы точно можем сказать, что нарушаются системы дофамина серотонина глутамата и гамкергическая система мозга. Это требует дальнейшего изучения", - отметила Осокина.

Теги: #постковидный #синдром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:55 07.12.2021
Вредные привычки и сердечно-сосудистые заболевания больше всего повышают риски постковидного синдрома- мнение

Вредные привычки и сердечно-сосудистые заболевания больше всего повышают риски постковидного синдрома- мнение

03:37 29.11.2021
В Минздраве рассказали, как постковидный синдром может влиять на психическое здоровье

В Минздраве рассказали, как постковидный синдром может влиять на психическое здоровье

18:55 22.11.2021
Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

20:49 08.10.2021
Полиция ФРГ расследует случаи "гаванского синдрома" у 200 американских дипломатов и их родственников

Полиция ФРГ расследует случаи "гаванского синдрома" у 200 американских дипломатов и их родственников

14:29 27.09.2017
Признаки посттравматического синдрома есть лишь у 26% участников АТО

Признаки посттравматического синдрома есть лишь у 26% участников АТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" и "За майбутне" заявляют, что "ОПЗЖ" силой пытается вернуть себе власть в Донецкой области

Награждение победителей Ukraine Tourism Awards 2021 состоится 17 декабря в Киеве

Экс-сотрудники ЭКА коллективно обратились к премьер-министру и просят отреагировать на проблемы в агентстве

Инвестиции в агроисследования увеличивают добавочную стоимость в среднем в 32 раза – профессор KSE

Украина рассчитывает на проведение в ближайшие годы детской шахматной олимпиады - президент Федерации шахмат

В Совете почетных граждан Киева обеспокоены возможным принятием законопроекта о столице в действующей редакции

Эксперты заявили о монопольном положении отдельных компаний, предоставляющих ритуальные услуги

Объем продаж в Украине "серой" техники и электроники в год пандемии снизился на 12% - до 18 млрд грн – исследование

Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

Ситуация в книгоиздании критическая, требует от государства системных мер – представители отрасли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА