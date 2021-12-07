Вредные привычки и сердечно-сосудистые заболевания больше всего повышают риски постковидного синдрома- мнение

Киев. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-Украина— Вредные привычки и сердечно-сосудистые заболевания повышают риски постковидного синдрома, такое мнение высказали эксперты на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Наибольшая смертность как в острой или подострой фазе заболевания, так и в постковидном периоде наблюдается у пациентов с "коморбидностью": у пациентов с артериальной гипертензией на фоне ишемической болезни сердца или сахарного диабета, пациентов с чрезмерной массой тела и у курильщиков", - сказала старший научный сотрудник отдела клинической аритмологии и электрофизиологии ГУ "ННЦ "Институт кардиологии имени акад. М.Д.Стражеско" Ольга Срибна.

Помимо этого, во время постковидного синдрома у курильщиков может развиться буллезная эмфизема, пояснил торакальный хирург Евгний Симонец.

"Количество пациентов с буллезной эмфиземой, которая диагностируется на фоне перенесенной COVID-19 болезни, увеличилась в несколько раз (…) Существует целый комплекс факторов, который влияет на развитие буллезной эмфиземы легких, главным фактором является курение", - сказал Симонец.

Он также предложил обратить внимание на альтернативные системы доставки никотина пациентам, которые не могут отказаться от вредной привычки.

Профессор кафедры неврологии, психиатрии и физической реабилитации Киевского медицинского университета Ольга Осокина отметила, что во время коронавирусной инфекции нарушаются биохимические процессы в головном мозге.

"Коронавирусная инфекция влияет на нейротрансмиттерные системы головного мозга, то есть нарушаются биохимические процессы в головном мозге. Мы точно можем сказать, что нарушаются системы дофамина серотонина глутамата и гамкергическая система мозга. Это требует дальнейшего изучения", - отметила Осокина.