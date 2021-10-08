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20:49 08.10.2021

Полиция ФРГ расследует случаи "гаванского синдрома" у 200 американских дипломатов и их родственников

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Полиция ФРГ расследует случаи "гаванского синдрома" у 200 американских дипломатов и их родственников

Немецкая полиция проводит расследование в связи с проявлением симптомов так называемого "гаванского синдрома" у примерно 200 американцев - дипломатов США в Берлине и членов их семей, сообщают в пятницу западные СМИ.

СМИ напоминают, что власти Австрии в июле сотрудничали с США для выяснения обстоятельств появления симптомов "гаванского синдрома" как минимум у 20 американских госслужащих. Дипломаты жаловались на внезапное головокружение и головные боли

В минувшем июле глава ЦРУ Уильям Бернс выдвигал предположение о том, что к указанным инцидентам может быть причастна Россия, однако отказался делать поспешные выводы.

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла скрываться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Теги: #расследование #сша #синдром #германия
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