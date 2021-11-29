События

03:37 29.11.2021

В Минздраве рассказали, как постковидный синдром может влиять на психическое здоровье

1 мин читать
В Минздраве рассказали, как постковидный синдром может влиять на психическое здоровье

В Министерстве здравоохранения рассказали, как постковидный синдром может влиять на психическое здоровье, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, может возникать сильная усталость, нарушение сна и памяти, ухудшение концентрации внимания, спутанность мыслей, общая тревожность, которая является следствием не только перенесенного вируса, но и карантина и изоляции, изменения настроения, депрессивные состояния, отрицательные и даже суицидальные мысли, галлюцинации, самая распространенная из которых - искривление обоняния, однако встречаются также зрительные, слуховые и тактильные.

 

 

Теги: #постковидный #украина #минздрав #синдром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:36 29.11.2021
В Беларуси более почти 3,5 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19

В Беларуси более почти 3,5 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19

22:49 28.11.2021
ЕС и НАТО должны дать России сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут "очень четкие последствия"- премьер-министр Латвии

ЕС и НАТО должны дать России сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут "очень четкие последствия"- премьер-министр Латвии

21:53 28.11.2021
В ГСЧС сообщают о завершении спасательных работ в Николаевской области

В ГСЧС сообщают о завершении спасательных работ в Николаевской области

21:20 28.11.2021
Генеральный секретарь НАТО призвал Россию к деэскалации ситуации у границ с Украиной

Генеральный секретарь НАТО призвал Россию к деэскалации ситуации у границ с Украиной

20:38 28.11.2021
ГБР пояснило, что не открывало "дело" против Бутусова и призывает не привлекать ведомство в политические обвинения

ГБР пояснило, что не открывало "дело" против Бутусова и призывает не привлекать ведомство в политические обвинения

19:30 28.11.2021
Минобороны Украины осуждает публикации материалов, ставящие под угрозу информационную безопасность страны

Минобороны Украины осуждает публикации материалов, ставящие под угрозу информационную безопасность страны

18:57 28.11.2021
ГБР изучит выложенное журналистом Бутусовым видео и тем самым проверит законность его действий в нем

ГБР изучит выложенное журналистом Бутусовым видео и тем самым проверит законность его действий в нем

15:54 28.11.2021
В ООН прогнозируют сокращение населения Украины до 35 млн к 2050 году

В ООН прогнозируют сокращение населения Украины до 35 млн к 2050 году

10:31 28.11.2021
Некоторые страны склонны к российскому нарративу о том, чтобы не вооружать Украину, однако страна не ищет войны

Некоторые страны склонны к российскому нарративу о том, чтобы не вооружать Украину, однако страна не ищет войны

09:43 28.11.2021
Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число погибших вследствие взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

Зеленский поручил Кабмину, СБУ и СНБО рассмотреть соответствие режима въезда россиян в Украину потребностям нацбезопасности

В ООН прогнозируют сокращение населения Украины до 35 млн к 2050 году

Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

В Украине за сутки выявили 7 483 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Два случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон" выявлены в Канаде

Грузовой корабль Dragon доставит припасы на МКС 21 декабря

Великобритания срочно созывает министров здравоохранения стран G7 для обсуждения штамма "омикрон"

Мигранты не представляют угрозы для Беларуси

Пока недостаточно данных утверждать небезопасность нового выявленного в ЮАР штамма COVID-19 "омикрон" в сравнении с "дельтой"

Главный инфекционист США считает преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

Число погибших вследствие взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

Зеленский поручил Кабмину, СБУ и СНБО рассмотреть соответствие режима въезда россиян в Украину потребностям нацбезопасности

В Нидерландах штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили у 13 прибывших из Африки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА