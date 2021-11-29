В Минздраве рассказали, как постковидный синдром может влиять на психическое здоровье

В Министерстве здравоохранения рассказали, как постковидный синдром может влиять на психическое здоровье, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, может возникать сильная усталость, нарушение сна и памяти, ухудшение концентрации внимания, спутанность мыслей, общая тревожность, которая является следствием не только перенесенного вируса, но и карантина и изоляции, изменения настроения, депрессивные состояния, отрицательные и даже суицидальные мысли, галлюцинации, самая распространенная из которых - искривление обоняния, однако встречаются также зрительные, слуховые и тактильные.