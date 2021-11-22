Пресс-конференции

18:55 22.11.2021

Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

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Киев. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Постковидный синдром может иметь место у 5-7% лиц, перенесших COVID, такое мнение высказал заведующий кафедрой нефрологии Национального университета здравоохранения Украины (НУЗУ) им. Шупика Дмитрий Иванов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Когда проанализировали смертность людей от COVID-19 и сравнили, какие сопутствующие заболевания они имели, оказалось, что в основном это пять заболеваний. Три из них - это заболевания почек. На первом месте умирают люди, имеющие трансплантированную почку, на втором те, кто имеет почечную недостаточность", – сказал Иванов.

В свою очередь руководитель направления реабилитации сети медицинских клиник "Адонис" Вадим Керестей отметил, что основные последствия COVID-19 у пациентов выражаются в виде одышки, снижения физической активности, уменьшения толерантности к физической нагрузке, головокружений, потери координации и апатии.

"Все эти последствия нуждаются в помощи физического терапевта", - сказал Керестей.

Доцент кафедры кардиохирургии НУЗУ, врач-кардиолог высшей категории Наталья Ященко подчеркнула необходимость обязательного медосмотра после перенесенного СOVID-19.

"Если ковид был семитомный, то все пациенты должны как минимум через две-четыре недели пройти контроль показателей крови, сдать общий анализ крови, проверить функцию почек, печени, возможно, системы коагуляции. Кроме того, обязательно стоит сделать электрокардиограмму", - сказала Ященко.

В свою очередь акушер-гинеколог высшей категории Владимир Терехов отметил необходимость вакцинации от COVID-19.

"Лучше преждевременно привиться и быть готовым к попаданию вируса в организм. Поэтому перед беременностью обязательно стоит вакцинироваться. Нужно привиться настолько раньше насколько это возможно", - сказал Терехов.

Вместе с тем, по словам психолога, психоаналитика Елены Буц, если у человека возникают какие-то страхи, боязни после болезни, то ему необходима помощь психолога и психоаналитика, поскольку человек приходит в состояние нервозности, фобии, страха. При этом она добавила, что наличие какого-то психического заболевания весомо ухудшает его состояние.

Теги: #постковидный #covid_19 #синдром
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