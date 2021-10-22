Каждая власть боится свободной прессы, и это понятно - Герман

Киев. 22 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава Наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова Анна Герман считает нормальным, что власть боится свободной прессы.

"Каждая власть боится свободной прессы, и это понятно, это почти нормально. Власть должна бояться. Но только преступная власть закрывает каналы, только преступная власть бьет журналистов, только преступная власть командует журналистами: каких гостей они должны приглашать на эфиры, каких тем должны касаться, а каких не касаться", - сказала она в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции в пятницу.

Она также отметила, что за полгода работы Фонд защиты свободы слова зафиксировал, что ситуация со свободой слова в Украине ухудшается.

Как сообщалось, журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу. В фейсбуке она написала, что указанное давление осуществляется в виде контроля со стороны ОП за присутствием нардепов от "Слуги народа" на эфирах программы, а также в выдвижении ультиматумов относительно их участия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обвинения телеведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA:Перший" Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа" и давлении на журналистов являются "хайпом".

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с Виктором Медведчуком.