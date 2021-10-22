Пресс-конференции

10:42 22.10.2021

Каждая власть боится свободной прессы, и это понятно - Герман

2 мин читать

Киев. 22 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава Наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова Анна Герман считает нормальным, что власть боится свободной прессы.

"Каждая власть боится свободной прессы, и это понятно, это почти нормально. Власть должна бояться. Но только преступная власть закрывает каналы, только преступная власть бьет журналистов, только преступная власть командует журналистами: каких гостей они должны приглашать на эфиры, каких тем должны касаться, а каких не касаться", - сказала она в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции в пятницу.

Она также отметила, что за полгода работы Фонд защиты свободы слова зафиксировал, что ситуация со свободой слова в Украине ухудшается.

Как сообщалось, журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу. В фейсбуке она написала, что указанное давление осуществляется в виде контроля со стороны ОП за присутствием нардепов от "Слуги народа" на эфирах программы, а также в выдвижении ультиматумов относительно их участия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обвинения телеведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA:Перший" Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа" и давлении на журналистов являются "хайпом".

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с Виктором Медведчуком.

Теги: #пресса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 12.05.2021
Белорусская ассоциация журналистов призывает власти прекратить вмешательство в работу СМИ, освободить коллег из тюрем

Белорусская ассоциация журналистов призывает власти прекратить вмешательство в работу СМИ, освободить коллег из тюрем

11:40 20.04.2021
Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место

Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место

11:22 30.03.2021
В Украине в минувшем году выходило 1529 газет, лишь одно издание - 6 раз в неделю

В Украине в минувшем году выходило 1529 газет, лишь одно издание - 6 раз в неделю

18:59 05.01.2021
Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

09:45 22.08.2020
Белорусская ассоциация журналистов требует разблокировать сайты СМИ и прекратить давление на прессу

Белорусская ассоциация журналистов требует разблокировать сайты СМИ и прекратить давление на прессу

13:04 14.08.2020
"Укрпошта" объединится с ГП "Пресса"

"Укрпошта" объединится с ГП "Пресса"

15:09 02.05.2020
ЕС обеспокоен ограничением свободы прессы в некоторых странах под предлогом коронавируса

ЕС обеспокоен ограничением свободы прессы в некоторых странах под предлогом коронавируса

17:00 15.08.2019
Мининфраструктуры планирует с января 2020г повысить стоимость доставки печатной прессы "Укрпочтой" в среднем на 15%

Мининфраструктуры планирует с января 2020г повысить стоимость доставки печатной прессы "Укрпочтой" в среднем на 15%

13:16 15.08.2019
НСЖУ обвиняет "Укрпошту" в уничтожении печатной прессы

НСЖУ обвиняет "Укрпошту" в уничтожении печатной прессы

11:36 24.07.2019
Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

КИУ: внимание правоохранителей к органам местного самоуправлениям в 10 раз больше, чем к назначенным чиновникам - распорядителям бюджета

"Укроборонпром" за 9 мес.-2021 увеличил производство на 27,4%

Кандидат в меры Харькова Ярославский раскритиковал газовую политику и предложил создать муниципальную газодобывающую компанию

Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

Украина останется без продовольственной пшеницы при ее экспорте без согласования – директор мукомольной компании

Мукомолы и хлебопекари отозвали подписи под меморандумом из-за невозможности обеспечить качество продукции при существующих в документе условиях

Укрэксимбанк не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

Укрэксимбанк не будет выплачивать главе правления зарплату во время его отстранения

Вопрос оффшоров вряд ли подорвет влияние президента, это лишь капля – политолог

Отзыв Разумкова с поста спикера Рады будет означать усиление президентской власти со всеми последствиями – политологи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА