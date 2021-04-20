Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место

Правозащитники международной организации "Репортеры без границ" (RSF) опубликовали во вторник ежегодный индекс свободы прессы, в котором Украина заняла 97 место, опустившись за год ну одну позицию.

"Украина имеет диверсифицированный медиа-ландшафт, и ее власти провели ряд долгожданных реформ после революции 2014 года, в том числе закон о прозрачности владения СМИ. Но эти достижения хрупкие. Необходимо гораздо больше, чтобы ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, связанные с насилием против журналистов. Информационная война с Россией привела к негативным последствиям, включая запреты на российские СМИ и социальные сети, кибер-домогательства и судебные процессы по делам о государственной измене", - говорится в сообщении на сайте RSF.

В докладе "Мировой индекс свободы прессы 2021" отмечается, что пандемия Covid-19 не привела к прекращению угроз и нападений на журналистов в Украине и использовалась местными властями как предлог для еще большего ограничения доступа к информации.

"Убийства журналистов-расследователей Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова до сих пор не раскрыты, что способствует безнаказанности за насилие в отношении СМИ. Обеспокоенность по-прежнему сосредоточена на манипуляциях с новостями, нарушениях конфиденциальности источников, кибератаках и эксцессах в борьбе с фейковыми новостями", - подчеркивают правозащитники.

В RSF также отмечают, что неподконтрольные правительству районы на востоке страны "по-прежнему является закрытой зоной без критически настроенных журналистов и иностранных наблюдателей".

При этом в организации констатируют, что с начала года в Украине не было убито ни одного журналиста или сотрудника СМИ.

Уровень свободы, которым располагают журналисты 180-ти стран мира, определён благодаря анализу ответов экспертов на анкету. К этому качественному анализу добавляется отчет о количестве актов, совершенных против журналистов в определенный период. В опроснике представлены такие темы, как: плюрализм, независимость медиа, окружающая среда, самоцензура, законодательство, прозрачность и качество инфраструктур, поддерживающих медиа-продукцию.

Финальная оценка определяется по шкале от 0 до 100. "0" представляет самую высокую оценку, "100" – самую низкую. Результат в 0-15 пунктов оценивается, как хорошая ситуация, 15,01–25 пунктов, как более-менее хорошая ситуация, 25,01-35 пунктов свидетельствует о значительных проблемах, 35,01-55 пунктов – о сложной ситуации, 55,01-100 пунктов оценивается, как очень опасная ситуация.

Украина в рейтинге набрала 32,96 пунктов (на 0,44 больше, чем в минувшем году) и таким образом получила среднюю оценку из пяти возможных.

Из стран-соседей лучше ситуация в Венгрии (92 место), Молдове (89 место), Польше (64 место), Румынии (48 место) и Словакии (35 место). Хуже ситуация в РФ и Беларуси (150 и 158 места соответственно).

Турция на 153 месте, Грузия – на 60, Германия – на 13, Литва – на 28, Великобритания – на 33, США – на 44, Канада – на 14, Израиль – на 86, Китай – на 177, Индия – на 142. Первые три места в списке занимают Норвегия, Финляндия и Швеция, последние три – Туркменистан, Северная Корея и Эритрея.