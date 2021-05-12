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16:31 12.05.2021

Белорусская ассоциация журналистов призывает власти прекратить вмешательство в работу СМИ, освободить коллег из тюрем

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Белорусская ассоциация журналистов призывает власти прекратить вмешательство в работу СМИ, освободить коллег из тюрем

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) направила властям обращение представителей медиасектора с критикой ситуации, которая сложилась со СМИ в республике.

"Представители белорусского медиасектора призывают власти прекратить уголовное преследование журналистов, освободить коллег из тюрьмы, вернуть негосударственные СМИ в систему печати и распространения, восстановить доступ к веб-сайтам и прекратить необоснованное вмешательство государства в работу СМИ и журналистов", - говорится в обращении, текст которого размещен на сайте БАЖ.

С инициативой открытого обращения выступили члены БАЖ, на данный момент его подписали более 150 человек.

Обращение было направлено в администрацию президента, Совет министров, Палату представителей, Совет Республики, Генеральную прокуратуру, Министерство информации, Министерство внутренних дел и Следственный комитет.

В обращении в числе прочего описана ситуация с барановичской газетой Intex-press. За публикацию интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской газета получила официальное предупреждение министерства информации. "При этом "Белпочта" отказалась включать газету в подписной каталог, а "Белсаюздрук" отказался продавать её", - сказано в обращении.

В нем перечислены еще ряд изданий, которые столкнулись с проблемами с печатью и распространением ("Народная воля", "БелГазета", "Свободные новости плюс", "Комсомольская правда в Беларуси" и др.)

Авторы обращения заявляют также об усилении давления на журналистов, критикуют последние поправки в законодательство о СМИ, из-за которых оно "резко ухудшилось".

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" - добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. БАЖ действует с 1995 года, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию. В последнее время ассоциация неоднократно заявляла о нарушении прав журналистов в Беларуси, выступала против задержаний сотрудников СМИ во время исполнения ими служебных обязанностей.

В феврале силовики приходили с обысками к руководителям Белорусской ассоциации журналистов, в офис организации, а также ряду журналистов и правозащитников. Обыски прошли в Минске и всех областных центрах страны. По информации МВД, обыски проводились в соответствии с поручением СК по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Там заявили, что поводом стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, которые организовывали и финансировали протесты.

Теги: #пресса #заявление #власть #беларусь
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