Пресс-конференции

15:06 14.09.2021

Украинская ОТТ-платформа SWEET.TV - за введение ответственности за просмотр пиратского контента и ограничение работы российских стриминговых сервисов на территории страны

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Киев. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV выступает за введение ответственности за пользование пиратским контентом для населения.

Как заявил в ходе конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" директор SWEET.TV Александр Резунов, работа в Украине пиратских сервисов по-прежнему очень активна, что обусловлено, в первую очередь, высоким спросом со стороны пользователей.

"В этом вопросе нужна жесткая реакция со стороны государства. И введение ответственности для потребителей пиратского контента. Также из-за пиратских сайтов производители украинского контента недополучают миллионы гривень. Это приводит к недостаточному финансированию будущих проектов, снижает качество производимого контента", - подчеркнул он.

По мнению Резунова, вопрос разработки механизма введения такой штрафной санкции лежит на стороне законодательной власти.

"Размер штрафа я бы делал небольшой, чисто символический - около 100 грн. Зачем это нужно? Не для того, чтобы забрать деньги у потребителей. Основная проблема рынка в том, что человек не всегда понимает или забывает о том, что смотрит нелегальный контент, а от этого теряет индустрия, государство недополучает налоги, правообладатели теряют роялти и не могут производить качественный контент. Чисто символический штраф привел бы к тому, что человек об этом помнил", - считает директор SWEET.TV.

Для борьбы с пиратством SWEET.TV стал членом наблюдательного совета комитета по вопросам медиа и коммуникаций Американской торговой палаты в Украине. Кроме того, компания является участником антипиратской инициативы "Чистое небо".

Еще одной проблемой украинского рынка платного телевидения директор SWEET.TV назвал высокую активность международных платформ иновещания

"В Украине нужно ввести равные условия ведения бизнеса. В частности, на иностранные медиаплатформы практически не распространяются требования относительно языковых квот. Нет практической реализации налоговых норм - сейчас принятые нормативно-правовые акты, внедряющие оплату НДС нерезидентами, которые предоставляют медиауслуги онлайн попросту не работают", - заявил Резунов.

Он также подчеркнул, что доступные на территории Украины российские стриминговые сервисы, по сути, нарушают украинское законодательство в части беспрепятственной трансляции контента попавших под санкции российских медиа.

SWEET.TV - украинская ОТТ-платформа, на которой представлены более 260 телеканалов, в том числе в HD и 4K, продуктам Disney, Pixar, DreamWorks и др.

У платформы заключены прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony и другими международными производителями контента по дубляжу и озвучиванию медиапродуктов именно для территории Украины, а не для СНГ. Сервис создает украиноязычный дубляж и озвучивание для культовых голливудских фильмов в проекте "Hollywood на украинском языке".

Теги: #позиция #tv #sweet
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