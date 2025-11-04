До відома: засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми столичної агломерації: межі міста Києва"

У середу, 5 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Проблеми столичної агломерації: межі міста Києва". Учасники: депутат Київської обласної ради, паралімпієць Олег Іваненко; голова правління Інституту української політики, політичний консультант Олексій Усачов; соціолог, засновник компанії Active Group Андрій Єременко; радник Асоціації міст України, експерт з питань місцевого самоврядування Іван Фурсенко; директор Департаменту містобудування та архітектури Київської ОДА Ярослав Янович (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.