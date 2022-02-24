Байден розпорядився про нові "потужні" санкції проти РФ та про обмеження на експорт

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що розпорядився про запровадження щодо Росії нових "потужних" санкцій, про обмеження на експорт, про заходи проти чотирьох банків, зокрема ВТБ.

"Сьогодні я даю розпорядження про додаткові сильні санкції та обмеження на те, що може бути експортовано до Росії. Вони завдадуть жорсткої шкоди російській економіці, просто зараз і згодом", - сказав президент США на пресконференції.

"Ми об'єднали коаліцію, яка становить більше ніж половину світової економіки. Це 27 членів ЄС. Це Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія. Багато інших (країн – ІФ) приєдналися до нашої відповіді (щодо РФ – ІФ)… І ми цілком погодилися: ми обмежимо можливості Росії, російського уряду вести бізнес у доларах, євро, фунтах та єнах", - заявив Байден.

Також Байден оголосив про санкції щодо банків РФ, які разом мають трильйон доларів активів у США.

"Відключимо великі банки від американської фінансової системи. Сьогодні ми блокуємо ще 4 банки. Один із них – ВТБ-банк, другий за величиною банк Росії, який має $250 млрд активів. Це означає, що всі активи, які вони мають в Америці, будуть заморожені. Це включає другий найбільший банк Росії ВТБ", - наголосив він.

Він також додав, що сьогодні США запровадять санкції проти російських банків, які разом мають трильйон доларів активів у США.

Він пояснив, що санкції було розроблено спеціально так, щоб завдати сильних збитків Росії та знизити їхні наслідки для американської економіки та союзників.