Политика

18:31 03.12.2018

Проводить местные выборы во время военного положения невозможно – Емец

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Проводить местные выборы во время военного положения невозможно – Емец

Народный депутат из "Народного фронта" Леонид Емец сообщил, что фракция обсудила на своем заседании законопроект президента Украины Петра Порошенко о внесении изменений в закон о правовом режиме военного положения для обеспечения проведения местных выборов 23 декабря 2018 года, и назвал их проведение невозможным.

"Обсудили на фракции законопроект президента о возможности проведения местных выборов в военное время. Если коротко – то это невозможно. Как по техническим, так и по идеологическим причинам", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Л.Емец указал, что избирательный процесс уже остановлен, нарушены сроки и "восстановить их невозможно", а с идеологической точки зрения "война и выборы несовместимы".

"Поэтому выборы состоятся, но после завершения военного положения (22 дня осталось) и с соблюдением всех необходимых для демократии процедур", - считает депутат.

Как сообщалось, 3 декабря президент внес в парламент проект изменений в закон о правовом режиме военного положения по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на 23 декабря. При этом текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

12 октября ЦИК Украины назначила на 23 декабря 2018 года первые местные выборы в 125 объединенных территориальных громадах (ОТГ). В частности, выборы были назначены в 45 ОТГ в тех областях, где было введено военное положение.

На этот же день, 23 декабря, был назначен ряд дополнительных, повторных и промежуточных местных выборов, 7 из которых – в регионах с военным положением.

Кроме того, согласно календарному плану, несколько повторных и промежуточных местных выборов должны были пройти в ряде регионов Украины 2, 9 и 16 декабря.

Теги: #народный_фронт #емец
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