Глава Минздрава Емец выступает за ограничение работы общепитов из-за угрозы коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения нового коронавируса Covid-19, сообщается на телеграм-канале ведомства в воскресенье.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно ", - сказал Емец во время обсуждения законопроекта "О противодействии коронавируса", который разрабатывает Министерство здравоохранения.