Политика

14:50 28.03.2020

Депутаты из "Голоса" предлагают уволить Емца с должности министра здравоохранения

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Депутаты из "Голоса" предлагают уволить Емца с должности министра здравоохранения

Депутаты фракции "Голос" требуют уволить Илью Емца с должности министра здравоохранения на ближайшей внеочередной сессии парламента, зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий проект постановления.

"Мы зарегистрировали (проект постановления - ИФ) буквально несколько часов назад", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Голоса" в субботу.

Политическая партия на своей странице в Фейсбуке цитирует народного депутата из одноимённой фракции, члена парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольгу Стефанишину: "Голос" требует принять постановление именно 30 марта и освободить Илью Емца".

Депутат считает, что "Емец полностью провалил подготовку Украины к борьбе с коронавирусом, провалил организацию тестирования населения".

По мнению Стефанишиной, за свою бездеятельность министр должен понести не только политическую ответственность.

"Его бездеятельность должны расследовать правоохранительные органы", - убеждена Стефанишина.

"Голос" требует назначить на должность министра здравоохранения независимого, компетентного и профессионального человека, который понимает процессы в системе здравоохранения и сможет принимать быстрые антикризисные решения в условиях пандемии, знает, как эффективно реализовать второй этап медицинской реформы, который должен начаться с 1апреля.

В то же время на сайте парламента пока нет информации о регистрации проекта постановления.

Как сообщалось, министром здравоохранения 4 марта 2020 года был назначен директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Илья Емец.

Теги: #коронавирус #голос #минздрав #емец
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