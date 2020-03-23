Медицина

14:48 23.03.2020

Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

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Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - сообщается в "Телеграмм-канале" Министерства здравоохранения в понедельник.

Теги: #коронавирус #чп #минздрав #емец
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