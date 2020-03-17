Медицина

18:41 17.03.2020

Емец призвал бизнес включится в борьбу с коронавирусом

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Емец призвал бизнес включится в борьбу с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Илья Емец направил письмо в Федерацию работодателей Украины, Конфедерацию работодателей Украины, Украинский совет бизнеса, Торгово-промышленную палату Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату в Украине с призывом в максимально сжатые сроки оказать посильную помощь для противодействия пандемии Covid-19.

"Собранные средства будут сосредоточены и использованы для координации закупки качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также для приобретения диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов ", - процитировала Емца пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, привлечение социально ответственного бизнеса к борьбе с коронавирусом - общемировая тенденция, поддержанная Всемирной организацией здравоохранения.

Теги: #коронавирус #минздрав #емец
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