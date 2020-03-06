Политика

09:11 06.03.2020

Емец будет совмещать должность министра с врачебной практикой кардиохирурга – Шмыгаль

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Емец будет совмещать должность министра с врачебной практикой кардиохирурга – Шмыгаль

Министр здравоохранения Украины Илья Емец будет совмещать эту должность с медицинской практикой кардиохирурга, сообщил премьер-министр здравоохранения Денис Шмыгаль.

"Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит медицинскую практику, будет оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" в четверг.

При этом Шмыгаль отметил, что Емец как никто другой понимает необходимость медреформы.

"У нас общее видение, оно совпадает в том моменте, который нас объединил в этом правительстве. И мы будем продолжать медицинскую реформу", - сказал премьер-министр.

"Когда мы уже проплыли по этой реке 80%, нельзя принимать решение, что мы разворачиваемся и плывем назад, вместо того чтобы доплыть оставшиеся 20%. Конечно, мы будем завершать медреформу. Вопрос в том, как ее завершить. Это очень важный вопрос. И тут мы с Ильем Николаевичем имеем общую позицию: реформа должна завершиться для пациента и для врача успехом. Будем работать над этим", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, в новом правительстве министром здравоохранения 4 марта назначен директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Илья Емец.

Теги: #шмыгаль #кадры #емец
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