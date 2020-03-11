Медицина

14:56 11.03.2020

Минздрав не останавливает медреформу – Емец

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Минздрав не останавливает медреформу – Емец

Министерство здравоохранения не намерено останавливать медицинскую реформу, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Илью Емца.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи",- сказал он.

Согласно сообщению, подготовка к внедрению второго этапа реформы уже проводится в министерстве, а новые изменения в системе здравоохранения будут основываться на передовом международном опыте и включать интересы врачей и пациентов.

Теги: #медреформа #емец
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