Медицина

16:17 19.03.2020

Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей на период карантина

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Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей на период карантина

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал транспортные компании организовать развозку медицинских работников во время карантина.

"Я обращаюсь ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным", - процитировала Емца пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины рекомендует транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни", - говорится в обращении министра.

Емец также призвал украинцев не выходить из дома без крайней необходимости, заботиться о своей безопасности.

Теги: #коронавирус #минздрав #емец
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