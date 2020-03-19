Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей на период карантина

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал транспортные компании организовать развозку медицинских работников во время карантина.

"Я обращаюсь ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным", - процитировала Емца пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины рекомендует транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни", - говорится в обращении министра.

Емец также призвал украинцев не выходить из дома без крайней необходимости, заботиться о своей безопасности.