Медицина

18:33 23.03.2020

Минздрав блокирует закупки для борьбы с коронавирусом из-за несогласия министра с кадровой политикой ГП "МЗУ" - гендиректор Жумадилов

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Минздрав блокирует закупки для борьбы с коронавирусом из-за несогласия министра с кадровой политикой ГП "МЗУ" - гендиректор Жумадилов

Министерство здравоохранения блокирует проведение закупок за средства госбюджета товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом, из-за несогласия министра здравоохранения Ильи Емца с кадровой политикой госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) и желания министра повлиять на назначение заместителя гендиректора МЗУ, сообщил гендиректор МЗУ Арсен Жумадилов.

"Господин министр, Илья Николаевич. Я хочу рассказать Вам о нашем ГП. Первый и последний раз, когда мы встретились, наш разговор был, к сожалению, в основном о другом. О моей нелояльности и Вашем желании завести "доверенное лицо" в госпредпрятие. Из-за проблем с руководителем ГП Вы не хотите принимать решения по централизованным поставкам товаров, необходимых для борьбы с COVID-19", - написал Жумадилов на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, в настоящее время ГП "МЗУ" подготовлено для того, чтобы выполнить функцию стратегического государственного закупщика.

"Вы пока только вредите, рискуя дискредитировать. Или себя, или госпредприятие. Ваше ультимативное требование трудоустроить свое "доверенное лицо" контрпродуктивно и незаконно. Контрпродуктивно, ведь назначение человека в обход нашей стандартной процедуры рекрутинга - это пренебрежение ко всем тем, кто прошел все этапы конкурентного отбора честно, без помощи "сверху", - написал Жумадилов.

Он также отметил: "Трудоустройство заместителем генерального директора (а реально - "смотрящим" от министра) человека с уголовным прошлым, осужденного за кражу, - это пренебрежение к налогоплательщикам, но бесполезно надеяться на нулевую толерантность к коррупции в таком агентстве".

При этом Жумадилов подчеркнул, что "компрометация ГП - это высокий риск потерять уже наработанную возможность прямых контрактов с производителями, которые придерживаются жестких антикоррупционных требований и due diligence которых нами было успешно пройден".

Гендиректор МЗУ напомнил, что назначение заместителей гендиректора является компетенцией генерального директора.

"Требования назначить "доверенное лицо" на должность заместителя, блокирование работы ГП и, соответственно, запуска закупок является не чем иным, как злоупотреблением властными полномочиями, в сложившейся ситуации является не просто проблемой, а реальной опасностью для людей", - написал он.

Жумадилов также сообщил, что в понедельник обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР.

"Закупки уже третью неделю блокируются Минздравом, потому должна быть "политическая воля руководства". Вы ее привязали к назначению своего протеже. Вам теперь нести за это ответственность", - написал гендиректор МЗУ.

Он также сообщил, что госпредприятие ожидает от Минздрава утверждения паспортов бюджетных программ по закупкам и плана использования средств по закупкам ГП, а также доведения до ГП ориентировочных цен по направлениям, которые были доведены до ГП ранее.

"ГП "МЗУ" сегодня лучше подготовлено для того, чтобы выполнить функцию стратегического государственного закупщика. Мы уже по собственной инициативе проводим мониторинг цен и поставщиков, доступности на рынке. Мы без разрешения "сверху" помогаем со сбором и систематизацией информации о складских остатках необходимых товаров в регионах. Мы обладаем необходимой юридической и коммерческой экспертизой. Мы готовы работать", - резюмировал Жумадилов.

Теги: #кадры #жумадилов #емец #минздрав #мзу
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