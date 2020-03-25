Емец вошел в состав госкомиссии по ТЭБ и ЧС

Министр здравоохранения Украины Илья Емец вошел в новый состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщается на Телеграм-канале Министерства здравоохранения Украины, решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 25 марта.

"Одной из главных задач Государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мер противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них", - говорится в сообщении.