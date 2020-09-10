Медицина

19:52 10.09.2020

Фармацевты и аптеки должны быть включены в медреформу – круглый стол

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Фармацевты и аптеки должны быть включены в медреформу – круглый стол

Фармацевты и работники аптек должны быть включены в медицинскую реформу, в некоторых случаях они могут стать частью первичной медицинской помощи, считают участники круглого стола, состоявшегося в Киеве в четверг.

"Нужно, чтобы фармацевты были включены в медицинскую реформу, нужно найти им место в реформе", - считает глава правления Винницкой областной ассоциации фармацевтов "Кум Део" Лариса Просяник.

Она также подчеркнула, что в период распространения COVID-19 "многие фармацевты, которые находились на своих рабочих местах, в аптеках, особенно в сельской местности, не были защищены, не имели СИЗ".

Глава правления общественной организации "Фармацевтическая ассоциация Днепропетровской области" Тамара Литвенкова отметила необходимость постоянного повышения квалификации и неприрывного профессионального образования фармацевтов и призвала Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками возобновить онлайн-семинары для повышения квалификации аптечных работников.

В свою очередь, заведующий кафедрой организации и экономики фармации Национального медуниверситета им.Богомольца Константин Косяченко отметил, что фармацевтические вузы "готовы" дать хорошее образование и возможность повышения квалификации, но, к с сожалению, нет такого общественного договора с работодателем".

"Многим работодателям в аптеках не нужны специалисты высокой профессиональной квалификации, к сожалению, им нужны те, кто делает выручку", - сказал он.

Теги: #медреформа
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