Минздрав работает над развитием eHealth– Степанов

Министерство здравоохранения работает над развитием электронной системы здравоохранения и сокращением "бумажной работы" для медперсонала, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Конечно, планируется (сократить "бумажную работу" – ИФ), более того, мы не стоим на месте и развиваем eHealth. В следующем году на эту систему мы заложили около 160 млн грн. Цель – чтобы все данные были в электронном виде, чтобы их ведение максимально упростило работу медиков и система была максимально удобной для пациентов. Мы будем вводить новые продукты, у нас есть четкие расчеты по сроках – что-то в 2021 году, что-то в 2022 году", - сказал он.